Violento ataque en Palermo: un hombre le tapó la boca a una joven y la golpeó con un cuchillo

En las horas de la tarde de este lunes, se produjo un brutal ataque en el barrio porteño de Palermo, donde un hombre se abalanzó contra una mujer, la golpeó con un cuchillo y le tapó la boca.

La Policía de la Ciudad pudo acceder a las cámaras de seguridad de la zona y se encuentra en la búsqueda del sospechoso. Intenta determinar si se trató de una tentativa de robo, un secuestro o también de una agresión de índole sexual.

Lo sucedido tuvo lugar entre las calles Uliarte y Costa Rica, del citado barrio de Palermo. Las imágenes muestran cómo una joven intentaba entrar en su departamento, cuando recibió el ataque de este hombre. Luego, él se escapó corriendo. La víctima compartió las imágenes de la agresión por redes sociales.

¿Qué dijo la víctima sobre el ataque que padeció?

“Esto me pasó a mí cuando estaba intentando entrar en donde vivo. El sujeto me atacó, agarrándome por el cuello e intentando taparme la boca con la otra mano, yo empecé a gritar, me dio un golpe en el cuello y después salió corriendo. Fue en Buenos Aires, zona Palermo”, fue el relato de Bárbara, la joven atacada, a través de Twitter.

“Suponemos que no fue un intento de robo. Queremos creer que quería violentarla o quizás tocarla o meterse a la casa. Pero son cosas que no vamos a saber”, relató una amiga de Bárbara, Candelaria, cuando dialogó con TN.

“Das vuelta en Costa Rica y está lleno de gente. La policía siempre está dando vueltas, haciendo patrulla, pero justo en ese momento el efectivo estaba en la cuadra de atrás”, dio detalles la amiga.

Y luego agregó: “Justo ese día estaba medio nublado y había poca gente. Asusta mucho. No estoy acostumbrada a tener recaudos porque vengo de Río Negro”.

En consonancia con lo que vivió su amiga, la joven relató los recaudos que comenzó a tener a raíz de la inseguridad: “Yo tengo gas pimienta desde que viene a Buenos Aires. ¿Por qué tenemos que tomar estos recaudos en lugares que supuestamente son seguros?”.