Un dato clave para la investigación: habló la hermana del peluquero asesinado en Palermo

Marina Medina no puede hablar de su hermano sin romper en llanto.

“No se sabe nada”, confiesa y explica que tanto ella como su madre no tienen noticias de Abel Guzmán, el estilista que durante la noche del miércoles asesinó a Germán Medina en una peluquería de Recoleta.

La joven brindó más detalles del asesino y de la relación que este mantenía con su hermano: “Nunca me dijo que estaba persona lo había amenazado. Siempre se sintió cómodo en el trabajo”.

“Esta persona se rapó el mismo día, evidentemente tenía pensado matar a mi hermano. Estamos difundiendo la foto para que se lo pueda ubicar. No puede ser que desaparezca así”, indicó Marina en una entrevista en TN y agregó: “Fue directamente a mi hermano, que ni se paró ni quiso decirle nada para no confrontarlo”.

Luego agregó: “Tenemos entendido que tenía un domicilio en Merlo, que había presentado para hacer los papeles en AFIP”. Fue allí cuando reveló un dato que podría resultar crucial en la investigación: “Él es de Santiago del Estero, mi hermano me contó que se estaba haciendo una casa allá. No sé si habrá aprovechado para irse”.

Quién es Germán Gabriel Medina, el colorista asesinado en una peluquería en Palermo Foto: Google

“Era muy mal hablado, tenía una mala manera de manejarse. No sé cómo era con sus clientes, pero sí que habían tenido discusiones por temas laborales, que no habían llegado a nada físico. No termino de entender por qué lo hizo”, precisó Marina.

“Le reclamaba mucho el tema de las clientas. Mi hermano era carismático y las mismas clientas iban a atenderse con él. Si había alguna que tenía algún problema en la cabeza él se preocupaba. Incluso los días que tenía franco tomaba turnos para hacer domicilios”, continuó.

Por último, detalló que no habló con ningún compañero de trabajo y que tampoco nadie se comunicó con ella para darle el pésame. “Una compañera de él, que es la que aparece en el video, le mandó un mensaje a la pareja de mi hermano para contarle lo que había pasado. Mi mamá fue la primera en llegar y no sabía nada”, dijo.

En su perfil de Facebook, Marina compartió una serie de publicaciones en las que pidió justicia por la muerte del peluquero de 33 años. “A mi hermano no me lo devuelve nadie, pero necesito ayuda para que pague por lo que hizo”.

CÓMO FUE LA PELEA Y EL ASESINATO

Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia. El video, en total, dura dos minutos y medio.

En él se pueden ver a tres hombres y a una mujer sentados en ronda. Quien termina ejecutando el disparo fatal contra uno de ellos está parado. Esta persona es Abel Guzmán, el asesino, quien saca el arma y comienza a increpar a sus compañeros.

En ese momento, y en medio de la discusión, mientras amenazaba a sus compañeros, transcurren varios segundos de Guzmán con la pistola en la mano ya habiéndola gatillado (lo hizo apenas la sacó de su pantalón) y se percibe que los momentos de tensión con sus compañeros persisten.

En todo momento, Guzmán mantuvo una distancia necesaria para poder efectuar un disparo “limpio” y pese a que alguno de sus compañeros intentó acercarse un poco, él continuaba manteniendo esa distancia. Eso, en el video, puedo evidenciar que él premeditadamente sabía qué estaba haciendo y que no habría sido solo un ataque de furia.