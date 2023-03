Tras ser desalojados en Retiro, manteros cortan la calle frente a la estación de trenes y reclaman un lugar para vender

Al grito de “queremos trabajar”, manteros cortan la Avenida Ramos Mejía, frente a la estación de trenes de Retiro, en reclamo de un espacio público para poder vender sus productos, tras ser corridos este sábado a la madrigada por un plan de obras que este lunes comenzará el Gobierno de la Ciudad.

Desalojaron a manteros para iniciar obras de mejoras en Retiro. El megaoperativo se produjo "sin incidentes". Foto: Clarín

A pesar de que les prometieron un nuevo espacio, la Policía de la Ciudad no les permitió mover las mantas a la plaza que se encuentra enfrente.

“Somos más de 200 familias las que trabajamos acá. Si no estamos un día no llevamos plata a nuestras casas, no podemos pagar los alquileres”, dijo una de las protestantes en diálogo con La Nación+.

Según explicaron, al no asignarles un lugar concreto, comenzaron a cortar la avenida Ramos Mejía, que cruza transversalmente las dos cabeceras de trenes y la estación de micros de larga distancia que se encuentran en Retiro. También prometen volver a cortar este lunes.

Cuáles son las obras que comenzarán este lunes

Las autoridades porteñas informaron cuáles serán los cambios previstos para dentro de 60 días: