El Gobierno porteño clausuró tres locales durante la realización de operativos nocturnos en 39 zonas gastronómicas y 37 espacios verdes en las 15 comunas ante el incremento de contagios de coronavirus en las últimas semanas, se informó hoy oficialmente.

Los controles fueron realizados por agentes de Prevención del Delito, bomberos, Defensa Civil, agentes comunales, inspectores de espacio público, agentes de la Administración Gubernamental de Control y concientizadores de diferentes áreas de Gobierno.

Bares y restaurantes con protocolo Covid-19 Titulares Ya

Se llevaron a cabo desde las 18 hasta la 1 hora del día siguiente en 39 zonas gastronómicas y 37 espacios verdes.

En total se clausuraron tres locales por diferentes incumplimientos, todos en el barrio de Palermo.

Indicaron que “en los locales gastronómicos se controla desde las 20 que la gente solo consuma en las mesas y que no haya take away (para llevar) de alcohol, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas y también se certifica el cierre de los comercios a la 1 de la mañana”.

Asimismo, en las plazas se verifica que no haya aglomeración, que se cumpla el distanciamiento y que se utilice el barbijo.

También se controla que las vecinas y los vecinos no armen estructuras y equipos de sonido para posibles encuentros más grandes.

A su vez, un equipo de 824 concientizadores, guardaparques, agentes de prevención y agentes de tránsito realizará operativos en el horario diurno en 23 centros comerciales, 6 centros de trasbordo y 76 espacios verde con alta concurrencia, señalaron.