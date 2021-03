Para garantizar la recolección de materiales reciclables, la Ciudad continúa sumando contenedores verdes en la totalidad de los barrios porteños. La iniciativa surge de la necesidad de mejorar el sistema de captación de residuos secos (reciclables), en base al análisis de la cantidad de material generado en las distintas zonas de la Ciudad, y a las respuestas brindadas por los vecinos en encuestas sobre reciclaje.

Se multiplican los contenedores verdes en los barrios de la Ciudad. (Prensa GCBA)

El 54% de los vecinos de la Ciudad no separan sus residuos por diversos motivos: porque no sabe hacerlo, porque no tiene los recursos, porque no genera residuos reciclables o no saca la basura. Además, un 16% dice no tener un contenedor verde en su zona.

La instalación de contenedores comenzó a principios de 2020 en la Comuna 15. Posteriormente por la pandemia de COVID-19 hubo que adaptarlo a las necesidades de la Ciudad. Se decidió dar prioridad a las Comunas que previamente eran exclusivas de Recuperadores Urbanos e instalar en ellas contenedores para que los vecinos tuvieran acceso a un dispositivo cerca de sus hogares.

Objetivos:

• Que los vecinos dispongan de un método de captación de reciclables a 150 metros de sus casas.

• Mejorar el sistema de recolección de residuos secos.

• Aumentar la cantidad de material reciclable recolectado.

¿Cómo se define la ubicación de los contenedores?

El criterio para definir donde se ubican los contenedores depende de la densidad poblacional de cada barrio y el uso que se haga de ellos. Este criterio responde a una serie de pautas técnicas para garantizar la correcta prestación del [Servicio Público de Higiene Urbana](https://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/recoleccion) optimizando los recursos con los que se cuenta.

La ubicación depende también de otros factores, como por ejemplo si existen rampas o accesos para personas con movilidad reducida, estacionamientos para vehículos autorizados, paradas de colectivos, el flujo de entrada o salida de vehículos o la visión de salida de un garage, la existencia de sumideros, sendas peatonales, entre otros. Asimismo, también se tienen en cuenta las actividades comerciales, bancarias, institucionales u otras que provocan mayor generación de residuos que ameritan servicios de higiene con más frecuencia.

Dispositivos dispuestos en calles

Los Contenedores Verdes son las herramientas con las que cuenta el vecino para poder disponer sus residuos secos, además de los [Puntos Verdes](https://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/donde-llevar-los-reciclables/puntos-verdes) y los [Recuperadores urbanos](https://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/donde-llevar-los-reciclables/centros-verdes-y-recuperadores-urbanos). Están ubicados en las calles para el acceso de todos. Actualmente hay en la Ciudad más de 3.726 contenedores verdes en las comunas:

• Comuna 1: 158

• Comuna 2: 106

• Comuna 3: 137

• Comuna 4: 249

• Comuna 5: 200

• Comuna 6: 230

• Comuna 7: 239

• Comuna 8: 229

• Comuna 9: 360

• Comuna 10: 441

• Comuna 11: 391

• Comuna 12: 205

• Comuna 13: 424

• Comuna 14: 166

• Comuna 15: 353

*Aún falta instalar contenedores en las comunas 3 y 14*

Qué sucede con el material recolectado

Los reciclables son llevados a los [Centros Verdes de la Ciudad](https://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/donde-llevar-los-reciclables/centros-verdes-y-recuperadores-urbanos) donde los Recuperadores Urbanos los separan por categoría (plástico, papel, cartón, vidrio y metal) para luego ser reinsertados como materia prima en el circuito productivo. De esta manera se logra fomentar la economía circular en la Ciudad.

Números de Reciclaje en la Ciudad

• 16 Centros Verdes

• 12 Cooperativas de Recuperadores Urbanos

• 5.112 Recuperadores Urbanos

• 80 Puntos Verdes (56 con atención)

Conocé la ubicación de los contenedores verdes

https://epok.buenosaires.gob.ar/pub/mapa/dglimpieza/reciclable/