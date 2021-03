Hace años que la cara del Barrio Mugica -ex Villa 31- está cambiando. Calles pavimentadas, viviendas nuevas, escuelas y el Ministerio de Educación son algunos de los hitos más visibles del proceso de urbanización que encaró el Gobierno de la Ciudad.

Pero de la mano de esas obras llegaron también otros cambios. En varios casos, siendo la primera vez se llevan adelante en los barrios populares de la Ciudad. Este año inicia la formalización de los servicios públicos y, a la par, llegó la definición de los nombres de calles oficiales. La Legislatura aprobó en diciembre pasado, luego de un proceso participativo con vecinos del barrio, la ley que formalizó los nombres de todas las calles y espacios públicos: una deuda pendiente que tenía el Barrio Mugica y que persiste en muchos lugares del país.

Para los vecinos y vecinas que viven allí es un logro, ya que se trata de un pa,so más para acercar oportunidades e igualar responsabilidades con las de cualquier ciudadano. Tener una dirección facilita la búsqueda laboral y los trámites, mejora el acceso de los servicios y evita las confusiones a la hora de identificar domicilios que contaban con números de casa y de manzana repetidos.

“Antes teníamos muchos inconvenientes, las cosas no llegaban a la villa. Ahora es más fácil buscar un trabajo, recibir algo en casa sin problemas. Son más derechos”, resume Orlando, vecino de las viviendas nuevas del Barrio Mugica. “La nueva dirección en el barrio es algo muy bueno, que se da por sentado en otros lados. Para muchas cosas se necesita, desde sacar un crédito, una tarjeta, documentos, hacer trámites, todo. Antes no teníamos una dirección y siempre teníamos que poner una que no era verdaderamente nuestra”, agrega Deyanira, quien ya pudo hacer el trámite para que su nueva dirección figure en su DNI.

Prensa GCBA

Ahora, la ley de nombramiento de calles se materializa en la práctica. Desde este miércoles que se pueden observar, por primera vez en el Barrio Mugica, los tradicionales postes negros a los que todos los porteños están tan acostumbrados. También se pueden ver los primeros carteles en los edificios de viviendas nuevas que señalan calle y altura sobre cada entrada. Hasta hoy, algo tan típico como buscar una dirección podía llegar a ser una verdadera odisea.

Prensa GCBA

La primera etapa de colocación de los carteles nomencladores abarca las viviendas nuevas del barrio, las escuelas del Polo Maria Elena Walsh y el Ministerio de Educación, para luego continuar por todos los demás sectores del barrio, luego de un extenso trabajo de relevamiento. En total, se colocarán 230 nomencladores en las 69 calles del barrio. Así, el barrio de más de 40.000 habitantes da un paso más en su integración con la Ciudad de Buenos Aires.

Continúan los hitos que transformaron la ex Villa 31 en el Barrio Mugica: ahora las calles tienen nombre. Prensa GCBA

Cómo se eligieron

Para la definición de los nombres participaron más de 1.100 vecinos y se recibieron cerca de 1.500 propuestas. Una vez realizada la votación, se decidieron los nombres a colocar:

- Las calles principales harán referencia a Reservas Naturales de América Latina: Cataratas del Iguazú, Mbaracayu, Ulla Ulla, Los Manglares, Isla de Pascua, Machu Picchu, Cerro de los Siete Colores, Galápagos, Talampaya y, Futaleufú.

- Las calles longitudinales remitirán a la fauna de América Latina: Yaguareté, Colibrí, Alpaca, Puma, Llama, Águila, Guacamayo, Yacaré, Vicuña, Aguará Guazú, Armadillo, Guanaco, Huemul, Ciervo de La pampa y, Quetzal.

- Dos calles llevarán denominaciones vinculadas a la historia del barrio de Retiro: “3 de Diciembre de 2009” que recuerda a la fecha de la sanción de la ley de la Ciudad que dispuso la urbanización de la Villa 31; y “Alberto Chejolan” en memoria del militante del movimiento villero peronista, asesinado por la Policía Federal en marzo de 1974.

- Los espacios públicos tendrán nombres de danzas, bailes y ritmos: Conga, Polca, Malambo, Caporales, Marinera, Chamamé, Mambo, Bolero, Ranchera y Bailecito.