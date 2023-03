Se confirmó el juicio por el caso de Lucas González: cómo fue el crimen del joven asesinado por la policía

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 fijó para el 16 de marzo de 2023 el inicio del juicio oral por el crimen de Lucas González en los Tribunales Federales de Retiro.

Serán sometidos 14 efectivos de la Policía de la Ciudad que están acusados, algunos de “homicidio agravado” y otros de “encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas”.

La jueza Paula Verónica González rechazó todos los planteos de la defensa, tanto de los tres efectivos que dispararon contra los jóvenes, como también de los policías que llegaron primero a la escena del crimen.

Realizaron una marcha para pedir justicia por Lucas González

Cómo fue el asesinato de Lucas González

La mañana del miércoles 17 de noviembre del 2021, Lucas junto a tres de sus amigos, volvían en auto a sus casas luego de entrenar en el Club de Barracas Central. En ese momento, un grupo de policías de civil de la Ciudad de Buenos Aires (que se trasladaban a bordo de un auto sin patente) interceptaron al Volkswagen Suran de los jóvenes.

Los jugadores, creídos que se trataba de un robo, intentaron escapar. Es lógica la reacción, ya que, el auto de los policías no tenía ninguna identificación y ellos tampoco estaban uniformados. Las autoridades comenzaron a dispararles y es en ese momento que Lucas recibió dos disparos en la cabeza.

El joven que manejaba recién se detuvo cuando visualizó a dos policías uniformados y desesperados le contaron lo sucedido. Estos, sin siquiera escucharlos, los detuvieron y no buscaron la atención médica que Lucas González necesitaba con urgencia.

Al enterarse la familia, se movilizaron junto a amigos, vecinos, organizaciones políticas y de derechos humanos que empezaron a desarmar la versión policial del “enfrentamiento”. Además, desbarataron el “hallazgo” de un arma en el lugar de los hechos, que luego de la investigación reveló que había sido “plantada” por los policías para demostrar que “eran delincuentes” y justificar los disparos.

Gracias a la presión ejercida, los amigos de Lucas fueron liberados y a él lo llevaron con urgencia al Hospital Penna primero y luego lo trasladaron al Hospital “El Cruce” de Florencio Varela, por tratarse de un caso de mayor complejidad.

El joven murió al día siguiente, el jueves 18 de noviembre, por la tarde.

Realizaron una marcha para pedir justicia por Lucas González

Quiénes son los policías acusados

Son tres los que están acusados de intervenir directamente en el crimen: el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva, quienes se desempeñaban en la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía porteña.

Además, hay 11 efectivos imputados por encubrimiento, queriendo hacer pasar el asesinato como un “enfrentamiento con delincuentes”.

A la espera del juicio, está el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4, Daniel Alberto Santana; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos; y el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar.

También están el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca.

“Basta de gatillo fácil”, la consigna de la familia

El barrio de Barracas y el Palacio de Justicia vivieron movilizaciones masivas de jóvenes, vecinos, familiares y organizaciones de derechos humanos que exigían justicia por Lucas González. “Basta de gatillo fácil”, se podía leer en las pancartas caseras que se llevaban.

El nombre de Lucas González dio vueltas por todo el país. Es que no se trató de un caso aislado, sino de una formar de operar de la policía de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y de todos los rincones del país.

Realizaron una marcha para pedir justicia por Lucas González

Después del asesinato de Lucas, en San Clemente la policía lleva detenido a Alejandro Martínez y termina muerto dentro de la comisaría. Días más tarde, en Miramar la policía le pega un tiro en la calle a Luciano Olivera, un joven de 16 años que volvía de jugar al fútbol en moto. Daiana Abregú, ese mismo año, apareció muerta en la comisaría de Laprida. En Formosa hubo fuertes denuncias contra la policía por la desaparición y posterior muerte de un joven wichi.

“Que no sea una muerte más en vano”, afirma Héctor “Peca” González, el papá de Lucas.

“Yo críe un buen chico, lo críe a Lucas con valores, con respeto y me lo quitaron, me lo arrebataron de las manos. Nos pudo haber pasado a cualquier y tuve la desgracia de que me paso a mí. Pero ahora estamos en pie peleando por él. Espero que se pueda hacer justicia, tener una condena justa, porque a mi hijo me lo quemaron, me lo torturaron”, finalizó.