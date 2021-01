Jazmín Felioga tiene 25 años y está detenida por la “privación ilegítima de la libertad” de un niño de 6 años, al que agarró del brazo y sacó del Club Oeste, ubicado en José M. Moreno 446, en el barrio porteño de Caballito.

Eran las 11.50 horas de la mañana del jueves y todo transcurría con normalidad a la salida de la colonia de vacaciones. Como suele suceder, los padres hacían fila para retirar a sus hijos en la puerta del lugar.

La acusada, que en Instagram se hace llamar “la chica de fucsia”, se presentó en el Club Oeste para retirar al nene, aunque no tenía la autorización para hacerlo. Entró al club pidiendo permiso para ir al baño. Así lo contó uno de los profesores que trabaja en la institución, según pudo saber Clarín.

Lo agarró del brazo ante la vista de todos los presentes y nadie notó nada extraño. Traspasaron la puerta y salieron en dirección hacia el Parque Rivadavia. El nene fue rescatado 25 minutos después por un oficial de la Policía de la Ciudad, que lo vio junto a la joven en esa plaza. Tras media hora de cautiverio por las calles de la zona, el menor finalmente pudo reencontrarse con su mamá, gracias a un operativo cerrojo montado.

Las autoridades del club se percataron de su ausencia cuando más tarde llegó la tía del nene para llevarlo a su casa, dejando en evidencia la nula seguridad.

Al empleado del club le llamó la atención que la mujer tardaba en salir y, de repente, la vio con un nene de la mano. En ese momento, uno de los profesores a cargo de la colonia, le respondió: “Está con la niñera”, según el relato del testigo.

Entonces el empleado se acercó y le llamó la atención a Felioga y le dijo que no estaba permitido que ingresara a ese sector del club. “Perdoname, tenés razón, no me di cuenta, soy la niñera”, fue la respuesta que recibió.

La mujer se mostraba tranquila, sin signos de estar apurada o nerviosa y hasta se la veía conversando normalmente. La sospechosa fue detenida e incomunicada en la Alcaldía N° 1 de la Policía de la Ciudad, ubicada en avenida San Juan y Entre Ríos.

Por ahora se desconoce si operaba con un cómplice, si diseñó un plan o si actuó de manera impulsiva. El caso está en manos de la jueza Alejandra Provitola, que reúne pruebas tras ordenar diligencias como el allanamiento a su casa, a pocas cuadras del club.

¿Quién es “la chica de fucsia? Según su perfil de Instagram, Felioga trabaja como paseaperros. Además dice que interpreta la carta astral, organiza un ciclo de cine independiente llamado “Ciclotímicxs”, hace entrevistas para la revista colectiva “Todo en Bondi” y escribe poesía. Es fanática de Luis Alberto Spinetta.

Según pudo saber Clarín, es paciente psiquiátrica. Este viernes, la brigada de la División Delitos contra Grupos Vulnerables hizo un allanamiento en la casa de su psiquiatra, en Garzón al 4400 en Parque Avellaneda, para secuestrar su historia clínica y saber si se encuentra bajo algún tratamiento.