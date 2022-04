Lo insólito no parece estar limitado por la tecnología, y hasta en muchas oportunidades, las situaciones más bizarras se dan por causa de ella. Pero en este caso, una funcionaria judicial fue la protagonista de un pedido que causó sorpresa.

Perdón doctor Panelo. Discúlpeme y disculpas al Doctor Chittaro”, esta fue la forma de excusarse de la funcionaria judicial ante el inicio de la conversación por Zoom. ¿El motivo? La mujer se disculpó por no prender su cámara durante un juicio porque se acaba de bañar y no estaba presentable: “¿Me acabo de bañar, le molesta por esta vez no verme la cara?”.

Cómo se dio la excusa de la funcionaria judicial

Lo insólito de la participación de esta funcionaria judicial en medio de un juicio que se estaba llevando a cabo por Zoom, se dio cuando el Juez en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 de Capital Federal, Julio Panelo, le dio la palabra al abogado Eduardo Chittaro para que efectuara su alegato. En ese instante la funcionaria lo interrumpió sin siquiera encender su cámara.

“No la veo, no la veo. Tiene que poner la pantalla”, fue la respuesta de Panelo, ante lo cual apareció el insólito comentario de la funcionaria: “Estoy con el toallón porque me acabo de bañar. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”.

La reacción en redes sociales de lo dicho por la funcionaria

Pronto, el comentario de la funcionaria se viralizó en Twitter y ya acumuló más de 35.000 vistas, superando incluso los 700 “me gusta”.

El meme de Homero que se viralizó a partir de lo dicho por la funcionaria judicial. Foto: @rocketpa

Y por supuesto, como no podía faltar, el meme de Los Simpson y Homero diciendo: “Hable más fuerte que tengo una toalla” se volvió en una de las intervenciones en redes más vistas.