El escándalo de las visitas a la quinta presidencia de Olivos durante el confinamiento estricto tomó fuerza este jueves, cuando un fiscal avanzó en la causa y comenzó a reunir pruebas. Ahora, el jefe de Gobierno porteño expresó su opinión: “Que lo investigue la Justicia”.

Ajeno a los cruces mediáticos, como suele hacer, Horacio Rodríguez Larreta consideró que el tema merece un tratamiento judicial, pero evitó polemizar. “Siempre hay que dar explicaciones pero no entramos en esa polémica nosotros. Mi foco está puesto en la vacunación”, aseguró.

Lo hizo justamente desde La Rural, uno de los puntos de vacunación porteños donde este viernes se comenzó a suministrar vacunas Moderna como segundas dosis de Sputnik V, tras los resultados favorables de los estudios de combinación de fármacos.

Ganador y perdedor. Larreta recibió el aval de la Corte a su planteo en contra de la no presencialidad que le había dispuesto el Gobierno nacional mediante un decreto. (Télam / Archivo) Télam

Rodríguez Larreta estuvo acompañado por su ministro de Salud, Fernán Quirós, y por la precandidata a diputada por la Ciudad y ex gobernador de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Mientras, el propio Alberto Fernández se refirió al tema este viernes, en diálogo con AM750, y lo hizo para negar haberse reunido con el empresario taiwanés Chien Chia Hong, pareja de Sofía Pacchi —modelo, también denunciada por asistir a Olivos— y dueño de Apache Solutions, quien se habría beneficiado con varias licitaciones estatales.

“No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegitimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”, dijo Fernández.

“No tengo la menor idea si este señor ha ganado una licitación en algún sector del Estado, pero si lo ha hecho es porque ganó, porque jamás en mi vida interferí en favor de él”, sentenció el mandatario.

Las declaraciones de Alberto llegaron en respuesta a una investigación publicada este viernes en diario Clarín, donde se expone que Chien Chia Hong estuvo con el jefe del Estado el 2 de abril de 2020 en la Quinta de Olivos. Ese día, cumpleaños del Presidente, el empresario taiwanés llegó al lugar a las 22 y se retiró a las 2.58 de la madrugada siguiente. Estuvo allí más tiempo que Pacchi, su presunta pareja, que llegó con él a las diez de la noche, pero se fue casi tres horas antes, a las 0.11.

Una planilla, a la que accedió Clarín, detalla cada servicio prestado por Apache Solutions —identificada bajo el CUIT 30-71602082-3— en los 19 contratos que ganó desde que Hong se reunió con Fernández.

Los contratos pertenecen a seis organismos diferentes del Estado Nacional: la Comisión Nacional de Energía Atómica (tres contratos), el Ministerio de Defensa (un contrato), el Ministerio de Seguridad (un contrato), el Ministerio de Transporte (dos contratos), la Administración de Parques Nacionales (un contrato) y el Estado Mayor General del Ejército (11 contratos). El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente Alberto Fernández.