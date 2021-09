Horacio Rodríguez Larreta habló ante la prensa este lunes, tras las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que su espacio político resultó claro ganador y aseguró: “Los únicos que podemos decirle basta al kirchnerismo somos nosotros”.

El jefe de Gobierno porteño dio una breve conferencia desde el vacunatorio ubicado en Costa Salguero.

“Ayer hubo una voz muy clara que le dijo al Gobierno ‘basta de este rumbo, basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de no tener un plan, basta de promover que los chicos no estén en las aulas, de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y la seguridad’”, sostuvo.

Y agregó: “Queremos un país con libertad, donde se promueva la libertad del trabajo”, comenzó el dirigente”.

Noticia en desarrollo.