Facundo Manes, precandidato a diputado nacional bonaerense de Juntos, consideró este lunes que, tras las PASO 2021, ese espacio opositor “será una coalición con distintas identidades”, luego de resaltar que “solo con Diego Santilli no se ganaban las elecciones” primarias y que “el problema de Cambiemos fue la homogeneidad de un color”.

“Con Santilli solo esta elección no se ganaba ayer -por este domingo-, yo no estaría de acuerdo con el triunfo de (Horacio Rodríguez) Larreta; nosotros decidimos jugar a pesar de tener un sistema en contra, que no quiere que nada cambie”, aseveró el neurocientífico, quien con su lista “Dar el Paso” cosechó el 39,81 por ciento de los votos reunidos por la oposición, mientras que la nómina liderada por Santilli concentró el 60,18%.

En este marco, Manes afirmó: “El problema de Cambiemos fue la homogeneidad de un color, ahora será una coalición con distintas identidades pero estaremos juntos para ganar en noviembre con distintas expresiones; la dinámica de antes de Cambiemos ya no existe más, y es bueno que no exista más”.

En esa línea, sostuvo que “esta falta de reciprocidad de la coalición fue cosa del pasado” y se mostró con la “obligación de mantener la identidad” propia dentro de Juntos por el Cambio. “Vamos a estar unidos pero con identidades diferentes”, marcó.

“Si nosotros no hacíamos esta lista plural y diversa que también cuestioné un poco al Cambiemos de 2015 y 2019, hoy no se ganaba; ganamos porque nos animamos”, enfatizó en otro tramo de la entrevista.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10 y FM Urbana Play, en las que sostuvo que su lista se enfrentó “a dos aparatos políticos fenomenales como son el del PRO y el kirchnerismo”.

Manes Santilli Juntos. Foto: Clarín Foto: Clarín

“Fue una patriada y, si pasaba lo que quería Larreta (ir solo con Santilli de candidato), hoy no se le ganaba al kirchnerismo”, analizó.

Manes dijo que fue a la elección “con la convicción de que con lo mismo de siempre no se ganaba” y eso “se evidenció: si la coalición iba con lo mismo hoy no se ganaba, esa es la lectura, no la otra”.

Las Elecciones 2021, en el horizonte

Sobre cómo continuará la campaña de cara a las legislativas del 14 de noviembre, el neurólogo precisó que “cada lista tendrá su independencia”.

Señaló que, de ahora en más, a partir de 1.254.220 votos que aportó su lista al frente Juntos, “habrá una reflexión”, que es que si bien están “dentro de una misma coalición” y coinciden en “un país con instituciones fuertes, abierto al mundo, y con racionalidad económica, también hay diferencias”.

En ese marco, señaló que no le sorprendió el resultado ya que veía en las recorridas en la calle que “mucha gente que jamás votó a Cambiemos ahora iba a votar a Juntos” y añadió: “Siempre estuve confiado porque la calle nos respondía”.

Subrayó entonces que “el sistema no quería eso, quería que vaya lo mismo de 2019”, y reiteró: “Si íbamos con el envión de 2019, no ganábamos; había que darle una identidad nueva (al espacio)”.

Finalmente dijo, en relación a “Dar el Paso”, el espacio que él lidera dentro de Juntos, que ve “un espiral de crecimiento que no tiene fecha de vencimiento”.

Con información de Télam.