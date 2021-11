Después de casi dos años, desde el próximo 16 de noviembre, los estadios de fútbol en el país volverán a contar con la cantidad máxima de hinchas. Sin embargo, el siguiente ítem que el Gobierno nacional prometió trabajar es el posible regreso del público visitante.

En ese marco, una de las primeras respuestas que descartaron esta posibilidad fue la del propio jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que esto no será posible en la Capital por el momento.

Horacio Rodríguez Larreta, sobre la vuelta del público visitante: "No hay policías en las comisarías. No se justifica" Fotografía José Gabriel Hernández / La Voz

“En general hinchas visitantes no. Para que haya hincha visitantes tengo que mandar 800 mil policías, tengo que sacarle toda la policía a Caballito o al que se te ocurra. No hay policías en las comisarías. No se justifica. Y te lo digo yo que soy hincha fanático de fútbol. Pero si tenés que poner tres veces más policías, prefiero darle seguridad a algún barrio. Ojalá algún día podamos hacer partidos con locales y visitantes sin tener que poner tantos policías. Hoy todavía tenemos la preocupación del posible caso de violencia en el fútbol”, explicó en diálogo con Radio Metro 95.1.

A esto, hay que remarcar que durante el partido que fue victoria de Boca ante Aldosivi, hubo “hinchas neutrales”, una alternativa que encontraron los fanáticos xeneizes para ver a su equipo en Mar del Plata. Además, en algunas provincias ya empiezan a meter presión para que la AFA habilite el ingreso de ambas hinchadas.