El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó este martes al debate sobre la inseguridad que se instaló tras el brutal crimen del kiosquero de Ramos Mejía Roberto Sabo (45), y llamó a impulsar un “régimen penal juvenil especial”.

“Hoy un chico puede votar a los 16 pero no es responsable. Ahí hay una contradicción, no puede ser que no sea punible. Lo que por ahí no es es punible de la misma manera en la que lo es un adulto, pero eso quiere decir que no tenga que ser punible”, justificó el mandatario porteño en declaraciones a FM 95.1.

El referente de Propuesta Republicana (PRO) que inició su carrera presidencial hacia el 2023 aclaró que “no es bajar la edad sino que haya un régimen penal juvenil especial”. Al respecto, dijo que “hay varios proyectos en el Congreso dando vuelta que debieran agilizarse”.

“Hay que laburar sobre todo. Es un abordaje integral, tiene que ver con la educación pero también tiene que ver con que haya instituciones y con la realidad, con los temas sociales, pero también tiene que ver con que hay menores que matan gente”, completó.

Consultado sobre las declaraciones que realizó el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Avanza la Libertad, José Luis Espert, quien dijo que ante los delincuentes se debe actuar con “bala o cárcel”, Rodríguez Larreta consideró que se trata de “simplificaciones efectistas” y que “el tema de la inseguridad es mucho más complejo”.

A Sabo lo sorprendieron el domingo, pasado el mediodía, y le pegaron seis tiros en su comercio ubicado en una zona comercial de ese partido bonaerense.

Por el crimen, la Policía detuvo a una adolescente (15) y a Leandro Daniel Suárez (29), quien estuvo seis años preso por robo y salió en libertad en agosto de 20.

Leandro Daniel Suárez (29) estuvo casi seis años preso por robo y hurto y recuperó la libertad en agosto de 2020.

