Luego de que se hiciera viral el video de un hombre destrozando un auto 0 km que estaba estacionado al grito de “estafadores” en medio de un ataque de furia dentro de una concesionaria del barrio porteño de Caballito. El individuo habló de lo sucedido y se mostró arrepentido.

// Mirá también: Furia en Caballito: un hombre destrozó un auto en una concesionaria

Según manifestó Jorge Gómez, todo comenzó en 2016 cuando se anotó en un plan para comprar un auto que valía 260.000 pesos, una operación que al final no se realizó.

El hombre había abonado las primeras cuatro cuotas cuando fue a preguntar cuándo le iban a entregar el vehículo, a lo que le respondieron que debía solicitarlo y podía demorar entre dos y tres meses. Además, le informaron en ese momento que iba a tener que pagar “20.000 pesos por los trámites y el acarreo”.

Gómez decidió darse de baja del plan y exigió la devolución del dinero. “Me llamaron la semana pasada y me dijeron que me devuelven la plata, viaje desde Glew para acá”, contó el hombre a TN. Cuando llegó a la concesionaria no le dieron los 10.000 pesos.

// Mirá también: La furia de una médica terapista pampeana contra Alberto Fernández

“Me ofrecieron otro plan y me dijeron que tenía que esperar un año más para que me devuelvan el dinero”, declaró Gómez quien estalló de furia. “Me salió agarrar y romper cosas”, indicó el hombre quien terminó detenido dos días en una comisaría y ahora se encuentra imputado en una causa por daños.

Sobre los actos que realizó, Goméz expresó en diálogo con radio La Red: “Fue un impulso. Perdí el control y rompí todo, estoy arrepentido”.