Dirigentes del PRO se alinean con Grindetti y atacan a Santilli: “No aceptamos un porteño en la Provincia”

Luego de que Patricia Bullrich eligiera a Néstor Grindetti como su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, los otros dos dirigentes que competían por el puesto, Joaquín De la Torre y Javier Iguacel, se encolumnaron detrás del intendente de Lanús en uso de licencia. En paralelo, arremetieron contra quien disputarán la interna: Diego Santilli, que es apoyado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El sábado, desde San Miguel, el exintendente hizo referencia a no haber sido electo como el candidato a gobernador de Bullrich. “Se pueden seguir dando batallas desde el llano, no estamos por los cargos. Nosotros somos de palabra. No somos tibios. Y porque no somos tibios, estamos en frente del inspector de veredas que vino a San Miguel a mirar nuestra gestión”, disparó en tono de confrontación con Larreta.

Seguidamente, apuntó directamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad y pidió: “Que Larreta se baje y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a presidenta”.

“Hace años venimos diciendo que el próximo gobernador tiene que ser intendente y bonaerense. Por eso apoyamos la candidatura de Néstor Grindetti. No vamos a retroceder ni un centímetro de esa decisión. No vamos a aceptar a un porteño nunca más”, insistió al mismo tiempo que respaldó al alcalde de Lanús en uso de licencia.

De la Torre mantiene una fuerte rivalidad con Larreta desde que finalizó el gobierno de Juntos por el Cambio en diciembre de 2019 y se vio claramente reflejado en las elecciones legislativas de 2021, cuando en el marco de la interna de JxC -donde Santilli también encabezó una de las listas- decidió colocarse en la vereda de enfrente y apoyar la nómina del radical Facundo Manes.

Por su parte, Iguacel envió un comunicado titulado “Esto recién empieza” agradeciendo a quienes lo acompañaron a instalar su precandidatura a gobernador al mismo tiempo que remarcó su acompañamiento a Bullrich “en esta gesta contra el status quo y los intereses creados”.

“Hasta acá llegamos con Joaquín y con Néstor, compitiendo y trabajando en equipo, haciendo campaña con Patricia y armando mesas técnicas de políticas públicas que hace un año están preparando un programa de gobierno que tiene muchas etapas”, indicó el intendente de Capitán Sarmiento.

“Estos dos días me llenaron de mensajes de afecto, pero también de dolor y desilusión porque no seré pre candidato. Eso es apenas una circunstancia en un camino muy largo que decidimos todos emprender”, añadió el exsecretario de Energía de Mauricio Macri.

Por otra parte, queda la incógnita sobre el rumbo que tomará el titular del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, quien luego de intentar acercarse a la disputa por la candidatura a gobernador por el sector de Bullrich a raíz de la decisión de María Eugenia Vidal de no ir por la presidencia de la nación, optó por el silencio.