La Justicia iba a realizar la reconstrucción del crimen de Lucas González en el barrio de Barracas este miércoles, para determinar cómo había sido el ataque de los efectivos de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, en un escrito los efectivos detenidos pidieron que se suspenda la recreación del ataque ya que no estaban presentes.

El juez de Instrucción de la causa, Martín Del Viso, y el fiscal Leonel Gómez Barbella iban a iniciar la diligencia en el cruce de Iarte y Vélez Sarsfield. Se iba a realizar el mismo recorrido que hicieron los jóvenes el pasado 17 de noviembre cuando fueron atacados por los efectivos de la Policía de la Ciudad.

Los dos autos utilizados para la reconstrucción del ataque a balazos a Lucas González y sus amigos. Foto: Luciano Thieberger.

La defensa de los efectivos acusados hizo un planteo minutos después de haber comenzado con la diligencia por no estar en el operativo que recreará el crimen de Lucas González. Desde la fiscalía no quisieron que los policías para que no se crucen con los tres amigos que acompañaban al joven de 17 años.

La palabra del abogado de la familia de Lucas González

Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas, aseguró que “esto es una chicana” por parte de la defensa y remarcó que se va a “revictimizar a los chicos”.

“Le presentaron un pedido de nulidad a la situación de esta medida procesal por parte de la defensa de los tres policías asesinos. El fiscal quiso ser cuidadoso para que en esta medida no se enfrenten a los chicos, para no re victimizarlos. Pero para el juez, a efectos de no dar lugar a la nulidad, prefirió suspender la medida, resolver el planteo de la defensa y volver a hacerla”, explicó el letrado.

“Los imputados que balearon, torturaron y asesinaron a Lucas quieren estar acá con sus abogados y el derecho de defensa les corresponde. Hay abogados que trabajamos honorablemente y otros que son chantas. Obviamente sabíamos que era hoy. Hay abogados que no sienten lo que hay que sentir. Para esta medida vinieron los chicos a hacerla y ahora van a tener que volver”, añadió.

La reconstrucción del crimen de Lucas González

Los tres amigos de Lucas González deberán participar de la reconstrucción del día que fueron interceptados a bordo del Volkswagen Suran por la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Los chicos estarán acompañados por sus padres y asistidos por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). Además, Gregorio Dalbón será parte la reconstrucción representando a todas las víctimas. “Seguimos avanzando. Todos indagados. Todos presos. Juicio Político en trámite”, afirmó ayer el letrado.

El fiscal Gómez Barbella estaba al frente de la reconstrucción. Foto: Luciano Thieberger.

Los que no fueron convocados, por pedido de la fiscalía, fueron los tres policías detenidos, Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi. El fiscal lo pidió para proteger a las víctimas.

Además de los tres policías detenidos, la Justicia dispuso la detención de otros seis efectivos de la fuerza de seguridad porteña. Según determinaron los investigadores, entre ellos está quien plantó un arma de fuego a las víctimas.