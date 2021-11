Lorena Miño, la policía que se encuentra prófuga por el crimen de Lucas González, decidió contar su versión de los hechos a través de un video. “No tuve nada que ver”, remarcó.

La efectiva de la Policía de la Ciudad, perteneciente a la comisaría 4D de Barracas, comentó que estaba con una camarada por la zona del asesinato cuando recibieron un aviso. “Eran cuatro masculinos armados dándose a la fuga en una Suran azul, por lo cual con mi compañera fuimos sobre Alvarado en ayuda de mis compañeros”, relató.

“Cuando llegamos a Alvarado y Perdriel ya estaba la Suran estacionada. Se le pidió que descienda al chofer del vehículo. Los chicos ya estaban abajo, uno se da a la fuga y los compañeros decían ‘le dispararon a mi amigo, no dijeron que eran policías, eran chorros’”, dijo entre lágrimas.

Miño intentó seguir, acompañada por su abogado Roberto Castillo. Cabe destacar que, pese a lo relatado por la policía, los amigos de Lucas fueron detenidos por 24 horas, acusados de robo.

La correntina está acusada por encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

“Lamento muchísimo la pérdida de Lucas pero yo no tuve nada que ver. A partir del 17 de noviembre nada volvió a ser lo mismo. Se siente el odio de la gente por tres personas que hicieron algo mal. No todos son iguales, no todos hacemos lo mismo”, cerró Lorena Miño.