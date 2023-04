Melanie Pavola posó sin ropa: “¿Así te gusta?”

Melanie Pavola es una de las mujeres más relevantes de las redes sociales y los medios de comunicación en México. Fue modelo de belleza y acondicionamiento físico y luego se convirtió en estrella de Instagram.

Mejor conocida como Mrs. Pavola por sus millones de seguidores, ha participado en numerosas publicaciones como The Chive, The Tailgate Times y Tease Nothing.

Esta vez, la rubia sorprendió a sus fanáticos con una foto sin ropa y al borde de la censura. “¿Así te gusta? Algo de lo que te pierdes de mis fotos exclusivas. Y gracias a los que ya se suscribieron, gracias por su apoyo, de todo, son los mejores”, escribió e, el epígrafe de la foto, haciendo referencia a sus contenidos pagos que ofrece en su página web.

Melanie Pavola sorprende con sus fotos al borde de la censura. (Foto: Instagram)

Antes de conocer la fama y de volverse una figura reconocida de las redes, siempre “se vio interesada en el modelaje”. Ella creó su cuenta en Instagram en marzo del 2014 y actualmente publica todo tipo de contenido, aunque destaca su sensualidad en casi todos los posteos.

Melanie Pavola no deja de sorprender con sus posteos.

Quién es Melanie Pavola

Ella nació en Monterrey, México y según confirmó en una entrevista, tuvo “una infancia difícil”, ya que “no tenía padre y su madre la abandonó cuando tenía siete años”. Es por eso que no tuvo opción y “comenzó a trabajar desde muy pequeña para sustentarse”.

Las fotos de Melanie Pavola logran miles de corazones rojos.

Actualmente, en su Instagram se puede observar su lujosa vida, los viajes que realiza y las colaboraciones que hace con varias marcas reconocidas. Según se definió ella misma, es ”amante del arte, los tatuajes, los videojuegos y “la buena vida”.