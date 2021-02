Un hecho insólito ocurrió en la localidad de Bariloche el lunes por la tarde. Un chico estaba buscando leña y en el medio de su búsqueda encontró un proyectil. Ante el hallazgo se generó un gran operativo policial. El arma se encuentra en investigación.

Al momento en que el joven encontró el proyectil se le ocurrió llevárselo a la casa para que lo vea su hermano, y al momento de mostrarlo en el hogar, el padre llamó a la radio local para contar la situación. Acto seguido, arribó la policía al domicilio y hasta evacuaron 15 casas.

Daniel Cortés, el padre de la familia, se comunicó con Radio Seis donde contó que aproximadamente el artefacto pesaba “unos 10 kilos” y que tenía una inscripción en inglés. “Es un arma que puede llegar a estar activa”, alertó y explicó que lo correcto era que se lo lleve “quien corresponda”.

Sobre lo sucedido, la secretaria de Protección Civil de Bariloche Patricia Díaz, quien coordinó el operativo de extracción, contó que una vez concretado el procedimiento, el artefacto fue trasladado en un camión con tolva.

Además, sostuvo que desde el ejército les dijeron que “esa munición (perforante antitanque) no es de acá, y que hace tiempo no se practica por estos lugares. Es extraño e inédito”. También agregó que la PSA le comunicó que el proyectil tenía explosivos fulminantes dentro, aunque no estallaría si no tendría velocidad y fuerza.

Finalmente, sostuvo que pronto se procederá a detonarlo para evitar que pueda dañar a alguien, y que próximamente se realizará un “barrido” por la zona para descartar que pueda haber más artefactos similares enterrados en el lugar.