Sandra Aristi es una jubilada bahiense y debe ser intervenida con una cirugía robótica en el hospital Italiano de Buenos Aires a causa de un tumor en la base de la lengua que le causa mucho dolor y no se calma con morfina o ningún otro analgésico, por lo que ella se alimenta a través de un botón gástrico. Solicitan la ayuda de la comunidad.

“En este momento ya no se encuentra en tratamiento oncológico ya que sus resultados no fueron favorables. Su única e inmediata solución es una cirugía transoral robótica en otorrinolaringología, que se realizaría el 23 de este mes en el Hospital Italiano de Buenos Aires ya que en la ciudad no se realiza este tratamiento, por lo que necesitamos recaudar urgente más de un millón de pesos en conceptos de traslado, operación e internación”, contó Rocío Pastorutti, sobrina de Sandra en La Nueva.

En caso de acceder a la cirugía tradicional, los riesgos son altísimos: puede perder la deglución, el habla y quedar con una traqueotomía de por vida.

“Por eso la única solución que encontramos es la operación transoral, porque en la otra opción tienen que quebrar la mandíbula para llegar al tumor y mi mamá ya no resiste más dolor ni su estómago más remedios”, dijo su hija Estefanía.El presupuesto que pasó el hospital dura 30 días ya que si PAMI -en caso de acceder a cubrir ese importe, por ahora no responde- o su familia no confirman la fecha, es probable que el monto aumente.

“Mi tía tiene 54 años, es viuda, jubilada y cobra 15 mil pesos. Estamos gestionando un préstamo particular, pero ni entre toda la familia llegan a cubrirlo, por lo que cualquier ayuda será más que bienvenida porque estamos desesperados”.

Para el bingo, que será hoy, los premios son: 1° 15 mil pesos, 2° 5 mil pesos, 3° 3 mil pesos, 4° 2 mil pesos, 5° un desayuno, 6° Box de belleza, 7° Box textil, 8° Box salado para dos personas, 9° Set matero, 10° y 11° Box de golosinas y muchos premios sorpresa. Valor de la línea: 400 pesos. Se transmitirá en vivo el sábado 19, a las 21, con bolillero electrónico a través del Facebook de María Aristi, hermana de Sandra. https://www.facebook.com/maria.aristi.14

Se puede colaborar a través de Mercado Pago al teléfono 2914399709, daianamartinez268@gmail.com o en la caja de ahorro del Banco Provincia CBU: 0140437503620651835027. Alias: Banda.Sable. Espiga, Martínez Daiana Estefanía, Cuil:27-36328847-8.