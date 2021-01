Este martes en Monte Hermoso se realizó la reunión presencial de intendentes con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien se refirió puntualmente al tema del agua en la conferencia de prensa. Calificó la misma como “insostenible”.

Kicillof dijo que el escenario “se repite hace 40 años” y señaló que las promesas del anterior gobierno no solo no se cumplieron sino “que había un préstamo que estaba destinado a la problemática del agua y que se habría cambiado el destino y aún no sabemos por qué”.

En el mismo sentido el Gobernador indicó que se recuperó el crédito por 130 millones de dólares y se calculan obras por 162 millones. “Son obras estructurales y caras, por lo que el efecto no será inmediato”, puntualizó.

Intendentes de la región reunidos con Axel Kicillof en Monte Hermoso

El mandatario provincial explicó que la solución inmediata que se tomo fue aumentar el número de cuadrillas y proveer de camiones cisterna. “Para el 2021/22 tenemos pensado un nuevo acueducto hasta Punta Alta; reparar los 13 kilómetros del acueducto del Dique Paso de las Piedras; y hacer una planta nueva en Sauce Chico para Médanos”.

En la línea de obras a realizar en la región afirmó: “Para 2023 y 2024, pensamos recuperar la planta de la Primera Cuenca y avanzar con el acueducto desde el Río Negro”