Este miércoles, Alejandro Vieyra confirmó que ocupará el tercer lugar en la lista de concejales de Juntos el próximo 14 de noviembre. El jefe de gabinete de Hernán Bertellys encabezó un acto con los militantes de su espacio luego de la derrota electoral del último domingo en la interna con Jorge Ferrarello.

“El reglamento habla de integraciones y nosotros con la cantidad de votos que sacamos nos da la posibilidad de integrarnos en la lista. En el cuarto lugar irá Jésica Córdoba y el tercero voy a ser yo, pese que me están mandando mensajes para que me baje”, afirmó Vieyra durante su discurso.

El candidato de Diego Santilli en Azul sostuvo que “dimos todo, no alcanzó y surgieron situaciones inesperadas que nosotros no contemplábamos. Aceptamos las reglas del juego, no le echamos la culpa a nadie. Si nosotros no llegamos con nuestros objetivos y no llegamos al ciudadano a transmitirle que tenemos un adversario que es el kirchnerismo, que es La Cámpora”.

Vieyra, que estuvo acompañado por Bertellys y por la senadora provincial Lucrecia Egger, aseguró que su estilo de campaña no fue la agresión, sino “tratar de mostrar lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer”.

En las PASO del domingo, la lisa de Dar el Paso -encabezada por Ferrarello- venció a la lista de Vieyra con el 53 por ciento de los votos.