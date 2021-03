El último viernes, el fiscal Ignacio Calonje se presentó en el Hospital Materno Infantil Argentina Diego y se llevó documentación y las cámaras de seguridad, tras la denuncia realizada por la enfermera María Soledad Miranda por irregularidades en la vacunación contra el coronavirus en el centro de salud.

En diálogo con Vía Azul, Calonje explicó que tras ampliar la declaración de Miranda decidió presentarse en el nosocomio para solicitar pruebas, pero no se trató de un allanamiento. “En vez de mandar un oficio o allanar el hospital, me constituí ahí para enterarme de la información en el momento. No fue un allanamiento, fue lo mismo que mandar un oficio. Ante la urgencia y ante la dimensión de esto, lo que hicimos fue presentarnos en el lugar para hablar con las autoridades. Fui con la gente de DDI para que me presten colaboración para conseguir la información y la institución no tuvo ningún problema en darnos toda la información. Yo me quise asegurar que no hubiera ningún corte de luz, ni nada que esto se pierda. Si se hubieran negado, hubiera hecho un allanamiento, pero no hubo ninguna negativa”, aseguró el funcionario judicial.

“Nos llevamos información del plan de vacunación, información sobre cuántas vacunas se enviaron, los lotes, documentación de los listados que mandó la provincia y los listados que mandaron ellos”, agregó Calonje.

¿Cómo sigue la causa? El fiscal está evaluando si la denuncia de la enfermera pasa al fuero federal, algo similar a lo que pasó con las vacunas Sputnik V que se echaron a perder en Olavarría. “Vamos a analizar si corresponde o no al fuero federal, pedí estas medidas porque era necesario para no dilatar la situación. Yo podría entender que es federal porque es un plan de vacunación nacional, más allá de que las vacunas las envía la provincia”, explicó Calonje.

Por el momento, no van a declarar los directivos del hospital ya que el próximo paso es analizar si la causa sigue en la órbita del juez federal Gabriel Di Giulio. “Las medidas más urgentes eran estas y ya las tenemos”, afirmó convencido el fiscal.