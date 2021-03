“Fuimos a Azul a vacunarnos, hacer 65 kilómetros, porque de Azul no pueden venir a Chillar. Y lamentablemente venía adelante nuestro un camión jaula, entra a un campo como si nada, y atrás venía otro camión. Dios me iluminó, que me bajé a la banquina, porque sino no la estamos contando. Vergonzoso, un accidente en el medio de la ruta por tener que viajar a Azul a vacunarnos”, así arranca el video que grabó la profesora Gisela Hiriart, muy enojada tras el accidente que sufrió en la Ruta 3 y del que se salvó de milagro junto a una acompañante.

En diálogo con Vía Azul, Hiriart contó que ella venía por la Ruta 3 con una compañera de vacunarse en Azul y a la altura del kilómetro 351 “un camión jaula disminuye la velocidad a 20 kilómetros sobre Ruta 3 para entrar a un campo y cuando pongo las balizas, veo a otro camión que venía muy rápido y como veo que no llegaba a frenar me tiro a la banquina. Y el camión que venía a trás mío me esquiva a mi, y trata de esquivar al camión jaula, y encima venía otro camión de frente. El camión de frente esquiva al que venía atrás mío, y en un momento quedan tres arriba de la ruta. Pudo haber sido una tragedia. Uno de los camiones tenía bidones agua y se cayeron por toda la ruta”.

Este jueves arrancó la vacunación a personal docente y de seguridad en la sede de ATE con las vacunas Sinopharm llegadas en el día de ayer a esta localidad.