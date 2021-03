A través de las redes sociales, Matías Almeyda expresó su agradecimiento a las personas que le escribieron estos días tras la muerte de su padre Oscar, que falleció el pasado martes por coronavirus en Azul.

“Agradezco profundamente a cada una de las personas que me estuvieron consolando durante este triste momento; por la fe que tengo sé que mi papá está felizmente descansando en paz. Dios lo tiene en la palma de su mano”, escribió el director técnico del San Jose Earthquakes.

La noticia de la muerte de Oscar Almeyda conmocionó a Azul. El padre de Matías, de 78 años, estaba internado por coronavirus en el Hospital Pintos junto a su esposa, Silvia Calcagno, y falleció el último martes por coronavirus.

La triste noticia fue confirmada por la mamá del ex jugador de River a través de su cuenta de Facebook: “Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID aqui pegado a mi se me murio mi marido Óscar Almeyda, toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios disponer las cosas que decir estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te ame y te amare hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida”.