En las últimas horas falleció Oscar Almeyda, el padre del técnico azuleño Matías Almeyda, quien se encontraba internado en el Hospital Pintos por coronavirus.

La información fue confirmada por su esposa, Silvia Calcagno, a través de la red social Facebook: “Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID aqui pegado a mi se me murio mi marido Óscar Almeyda, toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios disponer las cosas que decir estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te ame y te amare hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida”.