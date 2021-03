Ante el comienzo de clases, un grupo de familias de Chillar elaboró una carta de lectores para reclamar la falta de gas en dos escuelas de la localidad azuleña. Se trata de la Escuela Primaria Nº 8 “Joaquín V. González” y la Escuela Secundaria Nº 3 “Florentino Ameghino”, a las que les sacaron los medidores en agosto de 2019.

“En nuestro pueblo “CHILLAR”, nuestras escuelas son de todos, las queremos, colaboramos, cuidamos, arreglamos, estamos PRESENTES cuando nos necesitan, porque son nuestra identidad como comunidad. Todo esto es sabido, pero en estos momentos y desde agosto de 2019 nuestra Escuela Primaria Nº 8 Joaquín Víctor González y Escuela Secundaria Nº 3 Florentino Ameghino tiene una “PRIORIDAD URGENTE”, del cual las siguientes autoridades son responsables del mismo, la Presidenta del Consejo Escolar Sra. Andrea Affonso, la Consejera Escolar Sra. Gisela Dupuy y el Intendente de la Municipalidad de Azul Sr. Hernán Bertellys, “gestionen” a estas dos Instituciones que “NO TIENEN GAS” , ya que se les quitó el medidor debido a la obra que se tiene que realizar desde la fecha mencionada”, arranca el texto elaborado por los padres de los alumnos chillarenses.

“Se vienen realizando reuniones, zoom, whatsapp, visitas y promesas hasta la fecha sin cumplir. Nos preguntamos ¿Qué pasa, no hay dinero? ¿No hay preocupación? ¿No tienen predisposición? No puede ser que desde 2019 no se haya podido resolver esta situación, ¿Por qué no se planificó durante 2020, donde las escuelas estaban vacías? ¿Por qué siempre esperar al límite?”, continúa el texto.

“Pedimos que por favor piensen en los alumnos/as, docentes, auxiliares, comunidad toda; también en la presencialidad tan anhelada por todos, que está correcto, pero por otro lado generan obstáculos para que la vuelta a clases sea una incertidumbre. Por todo lo relatado queremos una respuesta favorable y hechos, no solo promesas sin cumplir”, finaliza el reclamo.