El actual concejal Nicolás Cartolano se sumó al desafío de Vía Azul y respondió las 7 preguntas que recibieron todos los candidatos en la previa del domingo.

¿Por qué quiere ser (o seguir siendo) concejal?

Quiero seguir siendo concejal porque tenemos un cúmulo importante de proyectos para desarrollar para nuestro partido y gestiones para seguir realizando.

¿Cuál es el primer proyecto que va a presentar si obtiene una banca?

Uno de los principales es la ordenanza de Presupuesto Participativo debido a que creemos que es trascendental para toda la gente de los barrios y de las localidades ya que implica afectar fondos del presupuesto municipal para que el propio vecino pueda definir qué obra realizar en su barrio.

Del 1 al 10, ¿cómo evalúa la gestión del Concejo Deliberante?

Hacer una evaluación del cuerpo es complejo porque es un órgano colegiado compuesto por varias fuerzas con representatividad. Si hay que definir una puntuación sería simplemente aprobada con 4 ó con 7.

¿Cómo fue hacer campaña en pandemia?

Fue difícil, no pudimos concurrir a actos con presencia masiva de gente, pero también nos dio la oportunidad de un vínculo más íntimo con el vecino en reuniones reducidas y al aire libre. A su vez, pudimos interactuar con instituciones que sí estuvieron afectadas por la pandemia e incluso algunas debieron cerrar sus puertas. Fue diferente, pero pudimos desarrollar la campaña igualmente de la mejor manera posible. No hay que dejar de mencionar que difícil es para quienes perdieron seres querido por esta pandemia, lo nuestro fue readaptarnos y cuidarnos a nosotros y a los demás.

¿Puede destacar algo positivo de algún candidato o candidata que no esté en su espacio político?

No puedo destacar en particular, pero en general en su gran mayoría todos entienden su rol y lo que significa la cosa pública, el rol que tiene que tener el Estado en los asuntos de la comunidad y no dejar librado al azar las cuestiones públicas. Más allá de las diferencias, hay, al menos desde lo discursivo, hay una conciencia sobre la importancia del rol del Estado y lo que es la función pública.

¿Siente que fue una campaña limpia?

Creo que ha sido una campaña limpia, no hubo agresiones de ninguno de los candidatos hacia las propuestas, ideas, o temas atinentes a lo personal. Lamento muchísimo que no hayamos tenido la posibilidad de debatir entre todos.

¿Cuál es el mayor desafío que tiene el partido de Azul?

El gran desafío que tiene Azul es acordar con todos los espacios políticos un plan viviendas y la generación de trabajo para todos los vecinos que habitan nuestro partido tengan una fuente laboral y un hogar digno para vivir con sus familias.