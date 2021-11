Este miércoles, efectivos de la DDI Azul realizaron un operativo por pornografía infantil en una vivienda de Azul en la que se secuestraron diversos elementos tecnológicos en el marco de un megaoperativo provincial que incluyó 65 procedimientos en suelo bonaerense.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento ordenado por el fiscal Lucas Moyano se realizó en una vivienda ubicada en De Paula 1399 tras la recepción de reportes desde el National Center for Missing & Exploited Children, que denunciaban la distribución de videos con contenido pornográfico explícito de menores de edad. Además de la vivienda de esta ciudad, se hizo un operativo en simultáneo en una casa de Tandil.

Operativo por pornografía infantil en Azul

En el operativo, que fue autorizado por el juez Barberena, los efectivos se secuestraron 20 Discos rígidos, 9 Discos extraíbles, 20 CDs, 3 Pendrive, 9 notebooks, 1 netbook, 2 cpu, 4 celulares y 1 computadora All in One.