Luego de que Alejandro Vieyra denunciara que hay 190 dosis de Sputnik V sin aplicar en el Hospital Pintos, el titular de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, le respondió al jefe de gabinete y le pidió que “dejen de hacer operaciones políticas que solo confunden y desgastan a los vecinos”.

“Hace 4 días (tengo guardado el chat) me comuniqué con el Secretario de Salud Pública de Azul y acordamos solicitar turnera para esta semana y aplicar las dosis de Sputnik 2° componente que están en el Htal. Pintos. Es un proceso que está en marcha, en breve van a estar llegando los turnos. No solo aceptó con entusiasmo la propuesta, jamás siquiera insinuó algo respecto al vencimiento del lote (que está lejano en el tiempo). Nosotros vamos a seguir avanzando con el plan de vacunación (hay 21.777 azuleños inmunizados). Espero que dejen de hacer operaciones políticas que solo confunden y desgastan a los vecinos”, afirmó el funcionario provincial.

Más temprano, Vieyra había asegurado a través de Facebook que en el Hospital Pintos hay 190 vacunas Sputnik V y que el gobierno bonaerense no otorga los turnos para aplicarlas.

“Queremos aplicarlas, se lo hemos solicitado a las autoridades provinciales y no nos dan los turnos. Las vacunas se van a vencer y muchos ciudadanos aún necesitan estas segundas dosis. Sabemos que el gobernador eligió a los militantes de la Campora para la organización de la vacunación, pero no dejen que estas vacunas se venzan y autorícennos a aplicarla. Ya en Azul tiraron a la basura 300 dosis destinadas para nuestros abuelos, que no se repita esta desidia.Estamos a tiempo de que lleguen a los que las necesitan”, afirmó el jefe de gabinete de Hernán Bertellys.