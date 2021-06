Este martes, el jefe de gabinete Alejandro Vieyra hizo un posteo en Facebook en el que denunció que en el Hospital Pintos hay 190 vacunas Sputnik V y que el gobierno bonaerense no otorga los turnos para aplicarlas.

“En el hospital Pintos tenemos en guarda durante hace más de 2 meses 190 dosis de segundas dosis de Sputnik. Queremos aplicarlas, se lo hemos solicitado a las autoridades provinciales y no nos dan los turnos. Las vacunas se van a vencer y muchos ciudadanos aún necesitan estas segundas dosis. Sabemos que el gobernador eligió a los militantes de la Campora para la organización de la vacunación, pero no dejen que estas vacunas se venzan y autorícennos a aplicarla. Ya en Azul tiraron a la basura 300 dosis destinadas para nuestros abuelos, que no se repita esta desidia.Estamos a tiempo de que lleguen a los que las necesitan”, escribió el funcionario municipal.

Según medios especializados, el plazo de caducidad de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Rusia es de seis meses.