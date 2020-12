La polémica por la falta de vacunas para el personal de salud en Azul no termina. Tras el duro cuestionamiento del intendente Hernán Bertellys, el titular de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi, afirmó que las primeras dosis no llegaron a Azul porque el Hospital Pintos no contaba con un freezer exclusivo para mantener la temperatura de las dosis de Sputnik V. El funcionario confirmó que llegarán el próximo lunes.

“La población que se apunta a vacunar en el hospital, tanto provincial como municipal, es el personal de salud. En Azul teníamos la posibilidad de hacerlo tanto en el Materno como en el Pintos. Desde el nivel central del Ministerio solicitaron una serie de pautas para poder realizar en cada hospital la vacunación y el Hospital Pintos no contaba con un freezer exclusivo para el guardado de las vacunas, esa fue la causa”, afirmó Borzi en diálogo con Radio Azul.

El funcionario explicó que ayer mantuvo una “buena charla” con el intendente Hernán Bertellys y el secretario interino de Salud, Román Broda. “Después me encontré una sorpresa desagradable, que las declaraciones tras esa reunión fueron completamente contrarias a lo que habíamos hablado ahí adentro”, agregó el titular de la Región Sanitaria.

“No es que no sabíamos porque no llegaban, es que nosotros no podíamos dar cuenta cuándo iban a conseguir el freezer. A la tarde, Broda me confirmó a mi que el freezer ya está y me manda un archivo con las condiciones que contaba el ministerio. Lo envié y me confirmaron que las vacunas llegan el lunes”, confirmó Borzi.