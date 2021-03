Noche que generó polémica en el futbol regional sin dudas fue la del miércoles donde se disputo el clásico entre 9 de Julio de Morteros que visitó a su archi rival Tiro Federal. Lo particular del juego no fueron los goles ni los lujos, sino que las tribunas se vieron como hacia mucho tiempo no pasaba, llenas.

Como publica TvCoop Cooptel en su muro, la cancha estaba habilitada para recibir a 600 personas, pero como se pueden apreciar en las imágenes ingresaron mas de 1.000. Como en las mejores épocas, las tribunas se colmaron y los presentes disfrutaron del espectáculo, cuyo resultado muy poco importa.

En las fotos publicadas en el Muro de Facebook de Tiro Federal de Morteros, se puede apreciar a jóvenes y no tan jóvenes, sin respetar las medidas de bioseguridad y tampoco el distanciamiento, en un momento donde en diferentes localidades de la zona registraron muchos casos de Covid-19.

En el Estadio Bautista Monetti de la Blanca se disputó el clásico en todas las divisiones con el cierre del partido principal, que se lo llevó 9 de Julio en la definición por penales. Al finalizar el encuentro desde la Municipalidad realizaron un acta por el incumplimiento de los protocolos sanitarios, que arrojarían multas o sanciones.

Fotos: Facebook Tiro Federal de Morteros.