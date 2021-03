Los equipos del Centro Vecinal San Miguel enfrentaron por la segunda fecha de la Zona Córdoba del Torneo Apertura de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey (FOSH) el pasado fin de semana a Club Bono y a Potrero Hockey sumando cuatro victorias en la Jornada.

La fecha arrancó con triunfo en Sub 15 por 1 A 0 ante Potrero Hockey, luego llegó la segunda alegría de la tarde en Sub -17 y con victoria por goleada 4 a 0 sobre Club Bono. La categoría Intermedia se impuso sobre Potrero por 2 a 0 rompiendo la “mala racha” que tenía en cuanto a no poder convertir mientras que la Primera División sumó sus primeros tres puntos del certamen al imponerse por 8 a 2. En el inicio del campeonato había empatado como local.

Vale aclarar que se jugó ante dos clubes diferentes debido a que los mismos no cuentan con la línea completa de planteles que compiten en este Apertura. El San Miguel volverá ser local en 15 días y buscará seguir siendo protagonista como lo ha sido en años anteriores.