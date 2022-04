Durante la semana el Valur Reykjavík donde millita el jugador de Arroyito Pablo Bertone, se enfrentó al KR Basket por la fecha 22 de la Premier League de Islandia, donde logró una victoria por 72 a 54 y se posicionó tercero de cara a la última fecha de la fase regular.

Bertone tuvo un gran juego donde anotó 18 puntos en 31 minutos, 5 rebotes y 3 asistencias, para aportar al triunfo frente al KR Basket. De esta manera quedaron definidos las ubicaciones en la tabla con vistas al inicio de los Playoffs, donde el conjunto de Pablo enfrentará al Stjarnan.

Así quedaron los cruces y se enfrentan: Njardvik vs KR Basket, Thorl vs. Grindavik, Valur con Pablo Bertone vs. Stjarnan y Tindastoll vs. Keflavik.