Morena Bazzi de Arroyito con 14 años integra el plantel de básquet femenino del IACC

Ya hemos dicho en varias oportunidades que la sangre joven del deporte en Arroyito es inagotable y bienvenido que así sea, no hay nada mejor que los jóvenes encuentren en cualquier disciplina que practiquen, un lugar que brinda contención, educación y sobre todo objetivos a cumplir.

El básquet femenino en estos últimos tiempos ha cobrado, afortunadamente, un papel fundamental en la sociedad y ha llevado a las chicas en gran número se acerquen a los clubes, y uno de esos casos sin dudas es Morena Bazzi.

Morena Bazzi del básquet de Arroyito a Instituto Foto: Facebook personal

La joven Arroyito de tan solo 14 años ya es parte de unos de los clubes más importantes de Córdoba y del país como lo es el Instituto Atlético Central Córdoba, que actualmente disputa Liga Nacional y que ha sido campeón de la misma y uno de los clubes donde ha sido parte el jugador de básquet nacido en Arroyito, Pablo Bertone.

Vía Arroyito dialogó con More y nos contaba “siempre me gustó el deporte pero sobretodo el basquet. A los 10 años empecé básquet en el Deportivo y Cultural Arroyito”. El inicio del básquet femenino en Arroyito se dio en el Club Deportivo y Cultural y también se practica en el Sportivo 24 de Septiembre.

Continúa Morena, “El año pasado tuve la posibilidad de hacer un campus en Instituto, el cual disfrute muchísimo y que reafirmó cuanto me gusta este deporte”. More es hija de Leandro Bazzi ex jugador de básquet que integró el plantel de primera del Deportivo y Cultural Arroyito y tuvo su paso por el Hindú Club en Córdoba y que actualmente entrena al plantel femenino de Cultural y de Melina Noriega que actualmente integra el plantel femenino y una de las “chicas” que lograron acondicionar la sede de “la Verde” de la calle José A. Vocos.

La joven jugadora de Arroyito decía “hace unas semanas el profe del Club Instituto se contactó con mi papá para invitarme a formar parte del equipo de U14 y U16, y lo más increíble es que la propuesta no terminó ahí, y también me convocó a jugar en el Torneo Provincial. Así que gracias a mis papás, que hacen mucho esfuerzo como todos en mi familia, puedo cumplir con este sueño”.

Ya dentro de las filas de la Gloria, More disfrutó del encuentro provincial “el sábado tuvo mi primer partido y el domingo 2 partidos, a pesar de los nervios estuvo increíble”.