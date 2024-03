En una “Noche Histórica”, el básquet volvió a la vieja sede del Deportivo y Cultural Arroyito

Hay noches que tienen perfume a eternidad apenas el crepúsculo empieza a desaparecer sobre el horizonte; la del viernes en la vieja sede del Club Deportivo y Cultural Arroyito pintaba para el recuerdo estreno. El trabajo de un grupo de chicas que juegan al básquet será recordado por mucho tiempo, la verde volvió a tener posesión del lugar donde empezó todo para la institución, de donde salían y llegaban los micros con los planteles de cada disciplina que competían el fin de semana, donde se celebraban los triunfos y consagraciones, donde las charlas se hacían muy largas después de una derrota. Donde jugó el Atenas de Garrone, donde hacían las cenas millonarias, las ravioladas y bailantas; la fiesta de la cerveza, sí ese lugar, el de José A Voces y 25 de Mayo.

La presentación del gran trabajo que realizaron un grupo de chicas que integran el plantel de Maxi básquet Femenino, para a “poner” con un piso acorde al deporte y recuperar las instalaciones tuvo la presencia de los protagonistas de la historia básquet argentino. El solo hecho de volver juntos a Marcelo Milanesio y Héctor Campana es volver a los orígenes, a la gloria del deporte de Córdoba, al Atenas que lo ganó todo y dio la vuelta al mundo.

Pero por si no te alcanzaba y llevaste temprano al evento; entrabas al bar del club y te encontrabas en una mesa a Walter Garrone, Rubén Magnano y al “Profe” Fernando Sforza, no faltó el que dijo; no para es demasiado… cerrarme la cuatro. Lo cierto que las emociones estuvieron a flor de piel en un lugar que justamente se alimenta de eso, el regresó del deporte a la sede del Cultural es eso, un estado de emoción y de pertenencia que pudo ante el gran desafío de haber cumplido con el objetivo logrado.

Estuvieron también el interminable Gastón Blasi base de la selección de San Francisco y Atenas y Pablo Moldú un crack que logró dos campeonatos en la Liga Nacional con Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Libertad de Sunchales.

Obvio que en una noche de tanto recuerdo más de uno se acordó de los hicieron tanto por el básquet de Arroyito, Don Patiño Olmos, el “Coco” Schiavoni, “Caballo Loco” Pagani, el Bocha Micaelli por citar cuatro que fueron pioneros. Hasta la mascota de La Liga y la Asociación de jugadores “Rosco” se hizo presente en este gran acontecimiento social y deportivo.

Un poeta popular decía “el futuro llegó hace rato” y así debes ser, pero sin perder de vista el pasado, quizá sea el empujón necesario para que la sede y el Club vuelvan a ser ese lugar de encuentro del deporte, los amigos, la familia, vuelva a relucir llena de aquel movimiento esplendoroso que hizo de la institución una de las más importantes de la región.