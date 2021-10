Leandro Bolmaro disfrutó de sus primeros minutos como jugador NBA cuando ingresó el último capítulo en el partido que Minnesota Timberwolves le ganó ajustadamente a New Orleans Pelicans, por 117 a 114, en uno de los amistosos de pretemporada. Esto genero que uno de ellos “jugadores franquicia” del equipo expresará “Será una de las atracciones de la NBA”.

Tras el debut, Karl Anthony Towns, histórico de los Minnesota no ahorró elogios para el argentino: “Creo que todos saben lo que pienso de él. Es un jugador muy completo, cumple con muchas facetas del juego, sin lugar a duda es un jugador especial. Esa primera asistencia que dio fue brillante. Ya la había visto en los entrenamientos, pero me sorprendió verla en el campo. Será una de las atracciones de la NBA, es muy divertido para ver y también para jugar a su lado”; algo similar ya había pasado el entrenador al cierre del primer juego de preparación.

Leandro Bolmaro enfrentando a New Orleans Pelicans en su primero partido en la pretemporada de la NBA. (NBA) NBA | La Voz

Chris Finch dijo sobre el oriundo de Las Varillas y explicó que tiene que seguir trabajando para adaptarse a la NBA: “Lo he dicho antes: Leandro Bolmaro es un jugador impactante. Tiene que seguir creciendo y aprendiendo. Deberá adaptarse a la NBA, lo llevaremos de a poco. No tiene miedo de tener el balón en las manos y crea mucho juego, será importante para nosotros”, definitivamente no solo el apoyo sino también las expectativas sobre “la cebolla” en la liga más importantes del mundo son importantes.

Minnesota jugará ante los Denver Nuggets de Facundo Campazzo el 8 por la noche, luego ante Los Ángeles Clippers el 11 de octubre y cerrará la preparación enfrentando a los Brooklyn Nets 14 del mismo mes. El debut en la temporada de la NBA será el 20 de octubre, en el Target Center de Minnesota, ante Houston Rockets.