Julián Álvarez, tras el doblete en el Monumental, se incorporó a la rutina de la Selección Argentina, que disputará la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves 7, Argentina visita a Paraguay en Asunción, mientras que después tendrá dos partidos en el Monumental, este domingo 10 ante Uruguay con entradas agotadas y el siguiente jueves 14 frente a Perú. El araña tiene series chances de sumar minutos en la mayor.

Al atacante de River se lo vio bastante feliz y distendido en las imágenes difundidas por la oficina de prensa de la Selección. El punta deberá cumplir con las indicaciones de Scaloni mientras desde el cuerpo técnico de River se espera una excepción para que el sábado pueda enfrentar a Banfield, en el Florencio Sola, por la Liga Profesional.

Julián Alvarez Selección Argentina Prensa AFA

Lo cierto es que Julián siempre fue tenido muy en cuenta por el entrenador de la Selección y no sorprendería que sume minutos en los próximos encuentros, probablemente ingrese en alguno de ellos, lo de la titularidad es complicado pero en un momento tan favorable para el ex Club Atlético Calchín no sorprendería que si se le da la posibilidad.

Tal cual se conociera hace un par de meses atrás; el equipo “rossonero”; el Milán vendría por el crack de nacido en Calchín. El último subcampeón de la Serie A que tiene entre sus filas a Zlatan Ibrahimovic y a Olivier Giroud, último campeón de la Champions League con el Chelsea y del Mundial con Francia.

Por eso, en el hipotético caso que Álvarez se ponga esa camiseta, deberá pelear de abajo para quedarse con un puesto, aunque sería una buena opción de recambio para un equipo que disputará la Liga de Campeones luego de siete años.