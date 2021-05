Finalmente, el supermercado Chino de Arroyito que había realizado la presentación en la Justicia para poder abrir sus puertas los días domingo en nuestra ciudad, no lo podrá hacer porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la Ordenanza del Municipio de Arroyito y desestimó la presentación de Jinchui Shi.

Es su oportunidad, el Concejo Deliberante de Arroyito en el año 2014 sancionó la ordenanza 1660 que regula a los supermercados con más de 100 metros cuadrados de superficie, con la prohibición de que abran los domingos. Dicha medida municipal apunta a garantizar el “descanso dominical” y va en defensa de los pequeños comerciantes que suelen pueden abrir ese día ya que el resto de la semana se enfrentan con la competencia de los supermercados.

En Julio de 2019 el abogado Julio Loza en representación del Municipio de Arroyito hacía referencia a que “en 2003 se firmó un acuerdo entre el Centro Comercial, el Sindicato de Comercio, algunos comerciantes, el Concejo Deliberante y el Intendente Municipal y se decidía que las grandes superficies estuvieran cerradas el día domingo”.

La presentación de Jinchu Shi continuó su camino hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avaló la competencia municipal porque va en línea con la legislación nacional para tomar esta decisión en un fallo de 64 páginas. Esta determinación tuvo la decisión avalada por los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti y la concurrencia de Ricardo Lorenzetti frente a los votos en disidencia de Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco y rechazó el recurso de queja impuesto por el empresario chino que se apoyaba en la libertad de comercio, industria y otros derechos.

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. (Télam)

Esto sienta precedente para mantener el espíritu de la Ordenanza ya que “el Municipio tiene en ejercicio del poder de policía, como es la fijación de los horarios de apertura y cierre” y se remarca “el ejercicio de dichas facultades, sin embargo, no puede desnaturalizar los aspectos del contrato de trabajo regulados por el derecho común, como lo es el relativo al descanso dominical”.

En ese momento el intendente era el Contador Mauricio Cravero, actual concejal de la UCR, y expresó “estamos muy contentos porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en favor de la Municipalidad y en especial ha ratificado un pacto de convivencia social de los habitantes de Arroyito que, a través de representantes de distintas entidades, el Concejo y el Intendente, habían sancionado una ordenanza que prohibía la apertura de los Supermercados los días domingo”.

Mauricio Cravero en el momento de la visita a la Corte Suprema Mauricio Cravero en el momento de la visita a la Corte Suprema

“La Corte ha ratificado la autonomía municipal y ha sostenido que es legítimo que se establezcan límites de horarios, en la medida que los mismos sean razonables. Esto abre un muy importante antecedente a nivel provincial, y hay que recordar que un planteo similar se hizo en Santa Fe, que también está en la Corte. Es un triunfo de los vecinos de Arroyito, hicimos historia” agregó Cravero.

Por su parte el concejal Wilson Genesio comentó sobre el nacimiento del proyecto “me acuerdo cuando presenté este Proyecto y lo aprobamos, reconozco que el primer acuerdo fue promovido por el Profesor Daniel Santi. Cuando los dueños del supermercado “chino” no firmaron el acuerdo, me reuní con la mayoría de los supermercadistas y entendimos que no había otra forma que el acuerdo sea Ordenanza, lo estudié, me asesoré, lo armé y lo presenté”.