En la tarde noche del sábado 25 de septiembre en su canal de YouTube, Jaquelina Lencinas cumplirá su sueño y lanzará en la plataforma virtual el primer corte de su trabajo denominado “Raíces de un sueño”, que es el tema de Atahualpa Yupanqui “Chacarera de las piedras”.

El trabajo es un álbum compuesto por tres canciones folclóricas argentinas, que además del tema de Yupanqui, “Chacarera del cardenal” (Jacinto Piedra) y “Podrás” (Jorge Omar Milikota - Ignacio Julián Gómez). Además de You Tube, estarán disponibles también en Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, TIDAL, Google Play y demás plataformas de streaming.

Jaquelina Lencinas cantante de Arroyito Prensa Habana Studio

Jaquelina Lencinas es una cantante y autora de la ciudad de Arroyito, que comenzó a forjar su carrera artística hace 5 años, armando repertorio y definiendo su estilo, junto a su profesora de canto Sole Suarez Deleu. El arte de tapa fue creada por Emma Nuñez a partir de fotografías tomadas por Luis Alberto Paes.

Lencinas comentó sobre su trabajo “Raíces de un sueño es un proyecto hermoso que refleja de manera artística lo que significa para mi nuestro folclore. La música es lo que me hace feliz, es el refugio mas seguro que encontré en la vida. El arte de cantar es bellísimo, este camino me llevo a encontrar a mi profesora (Sole Suarez Deleu), que me lleno el alma. Cantar me transporta, me hace soñar, estremece mi ser y mi corazón sonríe.”

Desde las 20 hs. estará disponible “Chacarera de las piedras”. Contacto al teléfono: +5493576471147.