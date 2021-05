En la noche del lunes 24 de mayo, se realizó la Sesión Especial en Arroyito donde los concejales por la convocatoria del intendente Benedetti debían rectificar o ratificar el DNU Nacional que entró en vigencia por parte del presidente Alberto Fernández y al cual adhirió la Provincia de Córdoba y el Municipio de Arroyito.

Gabriel Ferace es un comerciante de nuestra ciudad que seguía la transmisión mediante una red social y molesto decidió presentarse en el Concejo Deliberante de Arroyito que sesionaba en el Teatrillo Municipal José Francisco Guarch. Luego de la aprobación del Proyecto tratado los vecinos tuvieron la posibilidad de expresar sus posturas, y al llegarle el turno a Gabriel jamás imagino que sus palabras llegaran a todo el país mediante la viralización de su video y por diferentes medios de comunicación.

En diálogo con Vía Arroyito comentó que sucedió cuando comenzó a ver la sesión del concejo “sentí que no había nadie para defendernos, que ya no había nada para hacer desde la institución, sentí que estaban tomando una decisión sin tomarnos en cuenta a los laburantes de la ciudad, eso generó que levantara de la comodidad de mi casa y saliera hacia el Concejo y llegué y ya habían votado y estaba hablando Pablo (Rodríguez)”.

Gabriel nunca imaginó la viralización del video “es una locura lo que ha pasado, me siento sobrepasado me han llegado cientos y cientos de mensajes por las redes, lo han compartido famosos, gente que está a favor de laburar, y lo están usando políticamente y quiero que quede claro que esto no es una cuestión política, es una cuestión de defender una fuente de trabajo como la mía y como la cada uno de mis compañeros comerciantes y de los laburantes. Muchos me dicen por la calle o en las redes que es algo que le dije a los políticos que todos le quieren decir”.

Las palabras de Ferace generaron un sentir parecido en la gente, muchos se sintieron identificados “no solo comerciantes, sino la gente y mucha gente mayor, esto trascendió a los canales de Buenos Aires y de todo el país, y creo que la sensación de la gente y no solo de los comerciantes es de un apoyo total y absoluto. Hubo algunos chicaneos de gente que se dedica a la política cuestionándome algún tema personal pero viene de gente que se dedica a eso, una especie de parasito”.

Esa noche se escuchó y es algo que se repitió en varios lugares, fue la frase “declararlos personas no gratas” y Gabriel agregó “quiero aclarar principalmente respecto a los concejales, la frase que dije declararlos en mi nombre y en el de los vecinos, nunca quise hacerlo en nombre de nadie solamente hablaba en nombre mío, y no lo quise decir en el sentido literal de la palabra, de que Ferrero no pueda salir a tomar un café, ni que Colazo no pueda comprarse una corbata o que las chicas no puedan comprarse una bufanda, me parece que se salió de eje, sé que hay memes con las fotos de ellos declarándolos personas no gratas, o en comercios. Eso fue a modo ilustrativo o como una especie de reclamo, como decir “loco hagan algo”, hay gente que lo está usando políticamente, pero no tengo nada contra ninguno de los concejales, ni contra la viceintendenta, ni siquiera contra el intendente. No hay una cuestión personal, para mí son personas al igual que yo, simplemente que ahí arriba en el estrado de concejales en ese momento los consideraba mis enemigos, pero fuera de eso no quiero que pase lo que está pasando”.

Mucha gente se sintió identificada, muchos escucharon en Ferace lo que quisieran decirle a algún político, y el da la su definición de un político “tengo un sentimiento sobre la clase política, yo hablé de que eran una corporación, para mí son una especie de casta política, donde están todos corporativizados, donde entrar al circulo político es para algunos, donde ellos aceptan a quien puede entrar y es como una especie de secta, yo le llamaría una secta, están totalmente cegados, están totalmente ajenos a la realidad del país. No han logrado entender que la gente no quiere planes, que la gente no quiere bolsones, que la gente quiere laburo, deberían trabajar para desarrollar esto, para sacarle la pata al laburante, no solo a nivel local, sino provincial y nacional para poder sacar la Argentina adelante”.

En el cierre Gabriel referencia a su abuelo y a su papá “tristemente mi abuelo decía esto ya va a cambiar, mi viejo se fue de este mundo y también me decía ya va a cambiar y yo también pensaba que esto iba a cambiar y la verdad que pienso que nunca va a cambiar, porque la solución está en manos del problema”.