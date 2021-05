Durante la jornada del lunes 24 pasadas las 20 hs. comenzó en el Teatrillo Municipal José Francisco Guarch la Sesión Especial del Concejo Deliberante para la ratificación o rectificación del DNU emitido por el Presidente Alberto Fernández, al que adhirió la Provincia de Córdoba y que hizo lo propio la ciudad de Arroyito.

Con la presencia de la Vice intendente María José Esposito, 4 concejales del bloque oficialista Ferrero, Colazzo, Verón y Díaz, y los integrantes de los bloques opositores Cravero, Martínez y Francisca UCR y Genesio Vecinalismo Independiente. Luego expusieron sus argumentos Colazzo por el Oficialismo, Cravero por UCR y Genesio por Vecinalismo.

Finalmente la votación fue 4 votos a favor Ferrero, Colazzo, Verón y Díaz, 4 votos en contra Cravero, Martínez, Francisca y Genesio lo que provoco un empate, ya que el Concejal Amantini no estaba presente por cursar Covid-19. Esto llevó a que el voto definitorio fuera de la Presidente del Cuerpo María José Esposito quien lo hizo afirmativamente y quedó aprobado por mayoría simple. Cabe destacar que el DNU presidencial regía desde el sábado a la hora 00 en el País y que en Arroyito luego del comunicado del intendente Gustavo Benedetti, se refrendó en Sesión Especial.

En el recinto estaban presentes, además de los concejales y algunos medios prensa, vecinos propietarios de gimnasios, centros de actividad física como danzas, etc. centro de recreación infantil, comercios y de Cinema 2000. Luego del tratamiento y aprobación del Proyecto que tendrá vigencia hasta el día 30 de mayo a las 24 horas. los vecinos pidieron la palabra.

Pablo comerciante de nuestra ciudad se refirió a su situación particular donde es padre de familia y sostén de hogar y el DNU vigente afecta directamente su economía “yo diría que lindo ser concejal, la verdad que la tienen solucionada ustedes, pueden debatirlo con la panza llena. Ustedes dicen que se preocupan por la salud, yo les pregunto ¿si yo no tengo dinero en mi negocio, con que compro los medicamentos?, ¿si no tengo dinero en mi negocio como pago mis impuestos?, esos sueldos, ¿si no tengo dinero como pago un alquiler?. Yo venía a debatir para que se nos considerara y nos dejaran abrir a todos, porque cuando a unos se les da y a otros no, eso no es justicia. Por favor dennos soluciones, eso necesitamos soluciones, no queremos corromper a nadie, no estamos para eso, venimos a pedirles soluciones”

Luego Antonella habló respecto a lo publicado por los propietarios de gimnasios “quiero dejar en claro que en ningún momento se habló de volver a Fase 1, el descargo habla de querer trabajar, nunca pedimos que cerraran los otros comercios, que se volviera hacia atrás, eso es totalmente falso, quiero defender eso”. En su momento hizo referencia a un tema en particular “¿Porque hay otras localidades que abren sus puertas a todos los comercios, incluidos los gimnasios algunos hasta las 18 y otros hasta las 20 hs.?, localidades muy cercanas”.

Marcela propietaria de Cinema 2000 comentó “no entiendo a que vinimos si uds. ya votaron, en mi cine esto es exactamente lo mismo o menos, entonces acá estamos faltando a la ley, y estamos reunidos a las 20 hs. donde un DNU no nos deja reunirnos. Durante el año pasado en toda la pandemia, nadie, absolutamente nadie nos llamó para ver si necesitábamos algo, nadie”.” Esto del intendente de decir que por lo que publicamos, por culpa nuestra cierra todo es una grieta, y nos quiere poner en contra, espero que no lo logren. No estamos de acuerdo en que cierren todo, queremos trabajar todos”.

Por ultimo Gabriel tomó la palabra y su discurso fue muy duro “dan asco, dan asco porque parecen una plataforma de lanzamiento político, me dan vergüenza ustedes 4 (haciendo alusión al bloque oficialista) saben porque, sueldito asegurado, sueldito asegurado, me gustaría verlos en una posición, y por el próximo mes Uds. renuncian a las dietas la que pagamos nosotros. Nosotros no venimos a pedir migajas acá, no queremos un plan, ni una fotito para el Facebook de la Muni, yo quiero darle de comer a mis hijos”.

El comerciante redobló la apuesta “les voy a decir algo, yo voy a abrir el miércoles y el que piense en acercarse la va a ligar de arriba, no se que va a pasar, pero los espero, ¿saben porque?, porque ninguno va a ir a pagarle el alquiler a la Sra. Navarro, son una vergüenza, supuestamente nos representan, no nos representan nada, representan solo su bolsillo”.

Por ultimo agregó “el miércoles los invito a todos a que abramos, y otra cosa mas, voy a declararlos en nombre mío y de los vecinos y amigos de Arroyito, personas no gratas, y ud. Ferrero no se va a poder sentar a tomar un cafecito en el lugar que esta cerrando ahora, y ud. concejal Colazo no pueda a salir a comprarse una corbata para sus trajes cuando sea juez de patín y uds chicas también que ni siquiera puedan salir a comprarse una bufanda. Saben porque? Porque Uds. nunca cedieron un mango”.

Transmisión Gentileza: Arroyito Online.