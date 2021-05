Durante la jornada del miércoles 26, luego de una Sesión Especial en el Concejo Deliberante donde se ratificó el DNU y donde algunos comerciantes que se presentaron y aluden no haber sido escuchados, algunos comercios no esenciales de nuestra ciudad decidieron abrir sus puertas debido a la situación económica apremiante que viven.

La producción de Arroyito Informa de Canal 3 de Arroyito pudo dialogar con algunos de ellos para conocer la razón de abrir las puertas de sus comercios. Marcos Calderón de Ossados comentaba “nos hemos puesto de acuerdo con otros comercios para poder abrir la puertas y trabajar manteniendo el protocolo y cuidados hasta las 18 hs.”.

Daniel Selle de Giuseppe Calzados agregó “los comercios no contagian, nosotros tenemos todos los cuidados, desde que empezó la pandemia y pudimos abrir gracias a Dios, y no tuvimos ninguna denuncia de que se haya contagiado alguien. Los problemas pasan por otro lado, son el río, las juntadas, y nos quieren hacer creer que nosotros somos los culpables. Quiero que nos comprendan que no somos disidentes, no estamos contar la vacunación estamos a favor de que la gente se cuide pero que nos dejen trabajar”.

Cecilia Realini de Donissima “a nosotros nos es imposible cerrar, imposible por los gastos que hay que mantener. Me levanté y dije que hago, si me tengo que quedar, me quedo. La otra realidad es que tenemos que comprar comida, tenemos 4 familias que mantener en este negocio y con todos los cuidados vamos a estar trabajando, no nos queda otra”.