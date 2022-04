Con la preocupación latente en diferentes puntos de la Provincia de Córdoba respecto al suministro de gas oíl para afrontar la cosecha gruesa, en Arroyito y la zona referentes informaron que el suministro por el momento es normal y que no deberían existir inconvenientes a la hora de proveer el combustible.

Canal 3 Regional de Arroyito dialogó con dos partes muy importantes de esta problemática, un proveedor de combustible y el titular de la Sociedad Rural que confirmaron que por el momento está todo acorde a lo pautado.

Gabriel Martinatto de YPF Martinatto comentó “no es tan alarmante. Acá sucede algo que se repite en la Argentina, es combustible no está a los valores internacionales, entonces empieza a ver menos importaciones de combustible. YPF toma los datos de lo que la YPF de Arroyito y El Fuertecito del 2021 y garantiza la misma cantidad para el 2022. Esto está asegurado. En condiciones normales no debería falta combustible”.

Respecto a otro de los actores de la esta historia, dialogó con Javier Gonella titular de la Sociedad Rural Arroyito y decía “todavía no se están dando los faltantes en esta zona, sin en la zona sur. Preocupa que haya un faltante, ya que es muy necesario en el campo el combustible, hay incertidumbre en el sector. Hay una movida para saber cuál es la causa del faltante, ya que al productor le preocupa porque tiene que levantar su cosecha”.