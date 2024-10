El Sportivo 24 debuta este domingo en Laspiur por el Clasificatorio de la Liga Regional

El Sportivo 24 jugará el Torneo Clasificatorio de la Liga Regional de San Francisco buscando un lugar en el Torneo Campeonato de la temporada 2025. El certamen se forma por 4 zonas, 3 de ellas integradas por 5 equipos y una de 6 clubes, justamente en la que está el equipo de la ciudad de Arroyito. El ganador del certamen se asegura un lugar en el Torneo Campeonato de la próxima temporada.

Fútbol Sportivo 24 de Septiembre Arroyito

El rojo debuta el domingo 6 de octubre como visitante de Unión Deportiva Laspiur, en la 2° fecha es local de Sportivo Balnearia, en la 3° viaja a Morteros para jugar con Tiro Federal mientras que en la 4° juega en San Francisco con Antártida, y cierra la primera fase ante la Vélez de Tránsito como local. Clasifican el Primero y el Segundo de cada grupo a los cuartos de final y es a una sola rueda todos contra todos

La forma de disputa de los playoffs según el reglamento para esta temporada por la Liga Regional es en Cuartos de Final “Jugarán por Sistema de llaves de la forma: 1º A vs 2º D (1) 1º B vs 2º C (2) 1º C vs 2º B (3) 1º D vs 2º A (4) Jugarán de la forma: UN solo partido eliminatorio. En caso de EMPATE: Definición por TIROS PENALES. LOCALIA: A elección del mejor clasificado. Para las Semifinales “Jugarán de la forma: UN solo partido eliminatorio. En caso de EMPATE: Definición por TIROS PENALES y La Final “Dos partidos. LOCALIA: Por SORTEO, En caso de EMPATE en puntos será: Diferencia de goles; De continuar igualdad; Tiros penales.