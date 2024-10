El Cultural Arroyito debuta el domingo de local ante Unión de Alicia en el Torneo Campeonato

El Deportivo y Cultural Arroyito inicia la segunda parte de la Temporada en la Liga Regional de Fútbol San Francisco jugando el certamen más importante de la casa del fútbol del este cordobés. La verde integra la Zona C junto Unión de Alicia, Huracán de Las Varillas y Cultural La Francia. Clasifican a la siguiente instancia los primeros de las zonas y los dos mejores segundos.

Fútbol Deportivo y Cultural Arroyito CAPU

El equipo de Gastón Cravero será local en la 1° fecha de Unión de Alicia y en la 2° fecha viaja a La Francia para enfrentar a su homónimo, en la 3° fecha es visitante del último campeón Huracán en Las Varillas, mientras que en la 4° jornada y ya comenzando con la segunda rueda la cita en Alicia con Unión. En la 5° fecha recibe al Cultural La Francia y cierre la fase de grupos 6° fecha ante Huracán de Las Varillas.

El formato del torneo y según lo público la Liga Regional en la primera fase “a 2 ruedas todos contra todos, por puntos: Valido para todas las Zonas. Clasificarán a la siguiente instancia OCHO EQUIPOS: los PRIMEROS de cada Zona (6) más, los DOS mejores SEGUNDOS” Luego llegan los cuartos de final " UN solo partido eliminatorio, por Sistema de Llaves de la forma: 1º vs 8º (A) 2º vs 7º (B) 3ª vs 6º (C) 4º vs 5º (D). En caso de EMPATE: Definición por Tiros PENALES. LOCALIA: a elección del mejor clasificado.

Para la definición, en las Semifinales el formato es “UN solo partido eliminatorio. En caso de EMPATE: Definición por TIROS PENALES. LOCALIA: a elección del mejor clasificado. Los GANADORES jugarán la FINAL del Torneo”. Para la final cambia el formato “Jugarán los GANADORES de fase SEMIFINAL, Dos partidos. LOCALIA: Por SORTEO. En caso de EMPATE en puntos será por Diferencia de goles; De continuar igualdad; Tiros penales.