Durante la tarde del lunes 23 de mayo pasadas las 13:45 hs. se realizó el acto protocolar por los 45 años de vida del Ipetaym Nº 68 Coronel Don Luis Álvarez, donde se congregaron autoridades actuales y autoridades que dieron los primeros pasos del establecimiento.

Ipetaym Nº 68 Arroyito 45 años Foto: Vía Arroyito

Ipetaym Nº 68 Arroyito 45 años Foto: Vía Arroyito

Estuvieron presentes la Directora Claudia Gaetán, el intendente Gustavo Benedetti junto a la vicedirectora María José Esposito parte del Ejecutivo Municipal, representantes de instituciones de la ciudad como Cespal y Centro Comercial Arroyito entre otras, autoridades escolares, ex directores, profesores y ex profesores, ex alumnos y alumnos.

Ipetaym Nº 68 Arroyito 45 años Foto: Vía Arroyito

Se vivieron momentos muy emotivos con aquellos actores que fueron forjadores del Instituto Provincial de Educación Técnica Nº 22 en su inicio y actualmente Instituto Provincial de Educación Técnica Agropecuaria y Media Nº 68. El Municipio entregó la donación de $170.000. Luego se expresaron ex alumnos, incluyendo integrantes de la primera Promoción del Colegio.

Notas: gentileza Canal 3 Arroyito.