El futbolista de El Tío, Alexander Sosa le dio el triunfo a Patronato por 1 a 0 ante Almagro en la Primera Nacional

En Paraná, Patronato recibió a Almagro por la fecha 18 de la Primera Nacional en su Zona A. Obligado a ganar, el Rojinegro salió al campo de juego del Presbítero Bartolomé Grella con el arbitraje de Carlos Córdoba en busca del triunfo, que llegó de la mano del atacante formado en el Deportivo El Trébol y El Trébol Basket Club de El Tío a los 38 de la segunda mitad, 18 minutos de su ingreso a los 20 del segundo tiempo.

Fue 1-0 el triunfo del Rojinegro de Patronato que volvió a sumar de a tres luego de dos encuentros y alcanzó los 21 puntos, con los que se ubica décimo en la clasificación a dos puntos del reducido . Ahora le tocará salir de Paraná para visitar a Agropecuario en el cierre de la primera rueda aún con el partido pendiente ante Almirante Brown. La semana que viene también jugará por Copa Libertadores donde Sosa ya debutó ante Melgar de visitante.

Gimnasia y Esgrima Fernando Bersano. Foto: Mariana Villa / Los Andes Foto: Mariana Villa

Por la misma Zona A Fernando Bersano fue titular en la victoria de Gimnasia de Mendoza sobre Agropecuario por 2 a 1. El equipo de Carlos Caseres llegaba y sigue siendo el líder del grupo; Rodrigo Castro convirtió uno de los goles al conjunto mendocino en el que jugó de titular Diego Mondino ambos de la Ciudad de San Francisco.

El lateral derecho había firmado su primer contrato con Instituto en el 2021. (Archivo Prensa Instituto)

En sintonía a lo que se refiere a futbolistas de El Tío Juan Cruz Arguello jugó su segundo partido como titular en Racing de Córdoba ante Gimnasia de Jujuy; el encuentro se disputó en el norte argentino. Fernando Brandán marcó el tanto del triunfo para los locales. Los de Nueva Italia quedaron lejos de los puestos de vanguardia y acumula 16 unidades pero su entrenador Carlos Bosio fue ratificado en el cargo.

El delantero Jonathan Dellarosa firmó su primer contrato profesional con Instituto. (Prensa Instituto).

Jonatan Dellarosa cuyo pase pertenece a Instituto ingreso en la derrota de Chaco For Ever que no conto con Ignacio Abraham también fue por la misma Zona B en la que compite la Academia cordobesa en el marco de la fecha 16. Deportivo Madryn venció por 1-0 al negro en el Sur por el gol fue marcado por Lucas González, a los 45 minutos de la primera parte. En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con Villa Dálmine.